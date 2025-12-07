Nicolò Scalfi, cosa fa oggi il campione di Caduta Libera

Con 838mila euro vinti, Nicolò Scalfi è il super campione di Caduta libera: ecco cosa fa oggi e come ha utilizzato il montepremi.

Nicolò Scalfi è il super campione di Caduta libera, il quiz show di canale 5 che, per anni, è stato condotto da Gerry Scotti e che, dopo un periodo di assenza, torna ufficialmente nel palinsesto Mediaset con la conduzione di Max Giusti. In attesa di scoprire se anche l’edizione di Giusti avrà un super campione, quello più noto di Caduta libera resta Nicolò Scalfi che ha partecipato al quiz show per dimostrare la sua abilità con le parole portando complessivamente a casa un montepremi di 838mila euro.

Nicolò Scalfi ha partecipato a Caduta libera nel 2019 conservando il titolo di campione per 88 puntate. Degli 838mila euro, togliendo un quarto in tasse e tasso di cambio, Nicolò ha conservato circa 600mila euro, una cifra importante per un 27enne che non smette di sognare e alimentare le sue passioni.

Dalla tv alla passione per il calcio: cosa fa oggi Nicolò Scalfi di Caduta libera

Oggi, il campione di Caduta libera è uno speaker del Lumezzane, lavoro che gli permette di alimentare la sua passione per il calcio. Un ruolo che ha ottenuto quasi per caso quando una sua amica, avendo dovuto rinunciare all’incarico, ha indicato lui come sostituto. Nicolò, tuttavia, non ama solo il calcio ma anche la musica e, durante il lockdown, ha aperto il canale Spotify che si chiama Donmelo21 perché 21 è il suo numero fortunato.

Con la popolarità raggiunta, c’è anche chi gli ha proposto di sfruttare il momento aprendo, ad esempio, un profilo Onlyfans “ma ho sempre detto di no”. Nicolò, inoltre, ha anche partecipato a La pupa e il secchione, un’esperienza di cui non si pente e che ha accettato di fare perché molto competitivo.

Oggi, Nicolò viene riconosciuto ancora in Italia e non nasconde che parteciperebbe ad altri programmi, in primis Pechino Express che gli permetterebbe di visitare posti lontani. Parlando, invece, del futuro professionale, non nega che gli piacerebbe lavorare dietro le quinte televisive, magari nella produzione.

Del montepremi vinto a Caduta libera, in un’intervista rilasciata ai microfoni del Corriere della sera, ha detto: “Li ho messi da parte, tranne per qualche sfizio. Nulla di trascendentale: ho preso un’auto Mazda 3, ho pagato la cucina a mia madre, le vacanze agli amici, ho fatto diversi viaggi. Non ho ancora creato una mia dimensione, ma a me piace la tranquillità e così mi sento più libero: l’economia mi mette ansia», ha svelato il campione che ha anche un profilo Instagram dove conta più di 71mila followers.