Nicolas Vaporidis è il primo finalista de L’Isola dei Famosi 16 (video)

Nicolas Vaporidis è il primo finalista de ‘L’Isola dei Famosi 16’. L’attore ha battuto, al televoto, con il 47% delle preferenze, Carmen Di Pietro e Mercedesz Henger.

La reazione del naufrago, visibilmente emozionato, non si è fatta attendere (Qui, il video):

Sono felice perché ho iniziato il primo giorno e arrivare all’ultimo, al novantanovesimo giorno è una soddisfazione grandissima. Per il cambiamento ed il percorso che ho fatto. E’ l’esperienza più estrema che ho fatto nella vita. Vi ringrazio con tutto il cuore. Sono stupito. Non dò per scontato tutto. E’ vero che ci speravo, che ci credevo. Avere questo feedback da parte delle persone vuol dire che sto davvero dando qualcosa che corrisponde a quello che sento. Mi sorprende. So di non piacere a tanti ma va bene. Quello che ho confidato a Luca e ad Edoardo è che la mia vera vittoria era di farmi riconoscere da chi mi conosce. Non avrei voluto altro. Nel percorso che ho fatto, di cambiamento, di miglioramento, di smussamento dei miei ‘angoletti’ ho voluto tenere la barra dritta, mantenendo, sempre, i miei valori. Andando contro le opinioni che non mi piaceva, a volte, non mi è mai convenuto. La promessa che ho fatto a me stesso e chi mi vuole bene fuori è che cercherò non solo di essere la versione migliore di me ma di essere me quanto più possibile. E spesso non mi è convenuto.