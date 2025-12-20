Next Gen ATP Finals: oggi le semifinali a Jeddah | Dove vederle in TV e in streaming

A Jeddah è tempo di semifinali per le ATP Next Gen, il torneo che mette a confronto i migliori talenti del tennis: Blockx-Budkov Kjaer e Tien-Basavareddy si giocano l’accesso alla finale del torneo che anticipa il tennis del futuro

La Next Gen ATP Finals di Jeddah entra nella fase decisiva con un cast che racconta bene il futuro del circuito. Dopo tre giorni di round robin intensi, scanditi da tie-break a raffica e continui ribaltamenti di inerzia in un format innovativo di punteggio, il torneo ha finalmente definito le sue semifinali. Il formato veloce, i set abbreviati e le regole sperimentali hanno reso ogni match una piccola montagna russa, ed è in questo contesto che si è evidenziato un gruppo di giocatori già pronti per il salto di qualità.

ATP Next Gen, i protagonisti in semifinale

Tra conferme, rimonte e partite al limite, Lerner Tien e Nicolai Budkov Kjaer hanno firmato uno dei momenti chiave della vigilia: lo scontro diretto, infatti, che li ha qualificati entrambi. L’americano, favorito della vigilia e finalista uscente dopo avere perso la prima partita del round robin in modo piuttosto sorprendente, ha sofferto un primo set ben giocato dal norvegese, ma ha saputo reagire trovando continuità sul servizio e ordine negli scambi da fondo. Una vittoria in quattro set che gli ha consegnato il primo posto nel Gruppo Blu.

Non meno intensa la giornata per Rafael Jodar, autore di una partita solida contro Martin Landaluce in un derby spagnolo seguito dagli occhi del loro idolo Rafa Nadal. Nonostante il successo, Jodar ha pagato dazio nei calcoli finali, restando terzo nel girone e fuori dalla corsa al titolo così come il suo connazionale, alla terza sconfitta.

Nel Gruppo Rosso la storia è stata diversa e molto più lineare: Alexander Blockx ha completato un percorso netto, lasciando pochi giochi e mostrando un tennis già maturo per il livello ATP. Il belga si è imposto con sicurezza sia contro Basavareddy, secondo alle sue spalle nel torneo grazie alla vittoria su Engel che lo ha qualificato, che contro Prizmic, guadagnandosi la semifinale da leader del gruppo.

Le semifinali in programma oggi

La prima semifinale propone Alexander Blockx vs Nicolai Budkov Kjaer, una sfida tra due giocatori in piena crescita tecnica. Blockx arriva da imbattuto, forte di automatismi solidi sui primi colpi. Budkov Kjaer, invece, porta freschezza e variazioni che nei momenti caldi possono cambiare l’inerzia. I precedenti parlano poco, ma il livello mostrato dal norvegese nei match più complicati rende la sfida più aperta di quanto sembri.

A seguire, nella seconda semifinale, va in scena un derby tutto americano tra Learner Tien e Nishesh Basavareddy: due stili diversi, due percorsi paralleli fin da junior, due personalità che conoscono a memoria difetti e punti di forza dell’altro. Tien parte favorito per esperienza e continuità, Basavareddy porta invece un tennis più fisico e coraggioso.

Dove vederle in TV

Le semifinali delle Next Gen ATP Finals saranno trasmesse in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW, con inizio previsto dalle 17.00. Un appuntamento perfetto per scoprire i nomi che, con ogni probabilità, animeranno il grande tennis dei prossimi anni.