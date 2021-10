E’ notizia della settimana scorsa che Squid Game è diventata ufficialmente la serie tv più vista di sempre di Netflix. Sì, ma con quel metro di misurazione tanto contestato in questi anni, secondo cui solo due minuti di visualizzazione di una serie tv (o di un film) presente sulla piattaforma nei suoi primi ventotto giorni di distribuzione bastano come una visualizzazione. Ebbene, da oggi non sarà più così.

In occasione dell’ultimo rapporto finanziario trimestrale inviato agli investitori, Netflix ha infatti annunciato un cambio di passo nella misurazione della popolarità di una propria produzione originale. Da oggi, si terrà conto -sempre nell’arco dei primi ventotto giorni di pubblicazione del titolo- non più dei primi due minuti ma delle ore effettive di visione.

Si potrebbe dire che Netflix ha scoperto l’acqua calda: l’idea di considerare una visualizzazione la visione di soli due minuti di una serie o di un lungometraggio è stata lungamente (e giustamente) criticata da molti, tant’è che le classifiche distribuite dalla piattaforma relativamente ai titoli più visti sono sempre state prese con le pinze.

Considerare le ore effettive di visione di un contenuti cambia un po’ le carte in tavola, come dimostra la nuova top ten rilasciata da Netflix. Se con il metro di misura dei due minuti sul podio trovavano Bridgerton, la prima parte di Lupin e The Witcher, considerando invece il numero totale di ore viste al primo posto resta Bridgerton (625 milioni di ore visualizzate nei primi ventotto giorni), seguita però dalla Parte 4 de La Casa di Carta (619 milioni) e Stranger Things 3 (582 milioni). Qui sotto potete vedere le classifiche complete e trovare le differenze. E Squid Game? Il fenomeno seriale del momento non compare semplicemente perché le classifiche non sono aggiornate all’ultimo mese (la serie sud coreana è uscita il 17 settembre scorso).

Le serie tv e film di Netflix più visti (sulla base dei primi due minuti visualizzati per serie o film)

Le serie tv e film di Netflix più visti (sulla base delle ore visualizzate per serie o film)

Questo nuovo sistema potrà dare un’indicazione ancora più chiara di cosa funzioni su Netflix e cosa no, tenendo conto di quanto una serie possa creare fidelizzazione con il pubblico e diventare anche oggetto di rewatch. Un metro di misura che sarà utile anche per le case di produzione nel momento in cui si dovranno negoziare le nuove stagioni e rinnovare i contratti con il cast.

La novità è stata annunciata da Netflix a chiusura di un trimestre che è stato più che positivo per l’azienda: nel periodo luglio-settembre 2021 gli abbonati sono saliti di 4,4 milioni, superando le aspettative, raggiungendo un totale di 213,56 milioni di abbonati nel mondo. Un balzo a cui avrà inevitabilmente contribuito anche il successo di Squid Game, ma gli effetti della popolarità di questa serie sull’intera piattaforma si avranno nel prossimo rapporto trimestrale, quando la serie rivelazione sarà sì contata sia nelle ore di visualizzazione che per valutare quanto nuovi abbonamenti abbia generato.