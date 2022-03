Aprile 2022 su Netflix è un mese particolarmente ricco di titoli in arrivo sul fronte serie tv. Ma rispetto ad altre volte non sono tanto le novità a scatenare la curiosità del pubblico, quanto tanti graditi ritorni. Infatti nel giro di 10 giorni tra il 19 e il 29 aprile si concentrano i nuovi episodi di Better Call Saul, gli ultimi e conclusivi di Grace and Frankie e Ozark, la seconda stagione di Russian Doll, senza dimenticare il ritorno della quinta stagione di Elite, per gli appassionati del genere. Ma vediamo nel dettaglio cosa arriva.

Netflix Aprile 2022 le serie tv in arrivo

Quali sono le novità di Aprile su Netflix? vediamo le serie tv in partenza nelle prossime settimane sulla piattaforma di streaming:

1 Venerdì

L’ultimo Bus del Mondo s.1: serie originale inglese, un teen drama a sfondo soprannaturale con al centro un gruppo di ragazzi che durante una gita si ritrova a salvare il mondo;

Benvenuti a Eden s.1: serie originale spagnola, un gruppo di ragazzi viene invitato su un’isola segreta per una festa esclusiva ma quella che inizia come un’avventura si trasformerà in un viaggio pieno di incognite.

4 Lunedì

Business Proposal s.1: serie sudcoreana con rilascio settimanale degli episodi, al centro una ragazza che travestita da una sua amica va a un appuntamento al buio per spaventare un ragazzo che però si rivela essere il suo CEO.

8 Venerdì

Elite s.5: si torna nella scuola più esclusiva (e pericolosa) di Spagna

Linee Bollenti s.1: serie olandese con al centro una studentessa che inizia a lavorare in una linea erotica

9 Sabato

Tomorrow s.1: serie sudcoreana con episodi settimanali con al centro un ragazzo metà uomo e metà spirito che viene ingaggiato per accompagnare le anime dei defunti.

12 Martedì

Hard Cell s.1. finto documentario inglese di e con Catherine Tate (che interpreta più personaggi) ambientato in un carcere

13 Mercoledì

Felice o Quasi s.2: serie comica argentina ispirata alla vita del conduttore radiofonico Sebastian Wainraich

Una Suocera tra i piedi s.1: serie brasiliana, su una scontrosa donna che va a vivere a casa del figlio stando sempre tra i piedi della nuora e rimanendo bloccata dalla pandemia.

15 Venerdì

Anatomia di uno scandalo, miniserie creata da David E. Kelley che racconta la storia di un politico in ascesa travolto da un vecchio scandalo di un’avvocata che finisce per pagare lo scotto di questi scandali.

Young Sheldon s.1-4

Sheel s.1: serie indiana con al centro una donna che uccide per caso un boss mafioso e si ritrova a dover fare i conti con la sua banda

19 martedì

Better Call Saul s.6, prima parte dell’ultima stagione della serie prequel di Breaking Bad

20 mercoledì

Russian Doll s.2 torna la serie con Natasha Lyonne alle prese con un loop temporale

Yakamoz S-245 s.1: serie turca ambientata in un mondo post apocalittico

Palpito s.1: serie colombiana su un uomo che vendica l’omicidio della moglie, uccisa per dare il suo cuore alla moglie di un uomo ricco.

21 Giovedì

Hiyama Kentaro è Incinto s.1: serie giapponese in cui un pubblicitario rimane incinto e inizia a subire le ingiustizie sociali che finora non aveva mai preso in considerazione.

22 Venerdì

Heartstopper s.1: serie romantica inglese con al centro due ragazzi che capiscono come la loro amicizia possa diventare qualcosa di diverso

Le 7 vite di Lea s.1: serie francese con al centro una donna che trova il corpo di un ragazzo scomparso da 30 anni.

29 Venerdì

Ozark s.4B – gli episodi finali

Grace and Frankie s.7 – gli episodi finali

30 Sabato

The Vampire Diaries s.1-8

TBD Hold Tight, miniserie polacca, nuovo adattamento di Harlan Coben con al centro la scomparsa di un diciottenne che sconvolge una placida piccola comunità di un quartiere residenziale.

Netflix Aprile 2022 Anime e Animazione

Il catalogo di Netflix sul fronte dell’intrattenimento, anche ad aprile vede l’arrivo di diversi titoli del mondo anime e animazione:

1 – Tiger & Bunny – The Beginning e Tiger & Bunny – The Rising

1 – Trivia Quest speciale animato interattivo

8 – Tiger & Bunny s.2

8 – Tiger & Bunny s.2

14 – Ultraman s.2

19 – Kitty all'attacco s.1

Pacific Rim: The Black s.2

28 – Samurai Rabbit – Le avventure di Usagi s.1

Netflix Aprile 2022 Intrattenimento oltre la fiction

Oltre la “finzione” ogni mese l’intrattenimento di Netflix si arricchisce di nuovi titoli. Per esempio ad Aprile arriva lo speciale comico di Michela Giraud, l’attrice romana torna al mondo della stand up con uno spettacolo in cui affronta diversi temi con il suo punto di vista unico e personale. L’appuntamento è per il 6 aprile in streaming.

Sempre il 6 arriva L’Ultimatum: o mi sposi o te ne vai, 10 episodi in uscita settimanale, in cui 6 coppie sono in bilico con una metà che vorrebbe sposarsi e l’altra no, il programma li mette di fronte a una scelta: o si sposano entro 8 settimane, oppure si lasciano.

Il 7 arriva il documentario Ritorno allo spazio per raccontare l’ascesa di SpaceX e di Elon Musk per far nascere il turismo spaziale. Il 13 aprile Barack Obama accompagna gli spettatori alla scoperta dei parchi nazionali più belli del mondo. Il 19 marzo White Hot racconta l’ascesa e caduta di Abercombie & Fitch la famosa catena di negozi alla moda. Il 22 aprile arriva la quinta stagione di Selling Sunset il reality nel mondo degli immobili di lusso di Los Angeles. Il 26 aprile lo speciale comico di David Spade mentre il 27 aprile I Segreti di Marilyn Monroe: i nastri inediti.