Netflix, la personalizzazione dei sottotitoli arriva anche sulle app per Smart TV

Uno dei grandi vantaggi di Netflix, e di molte altre piattaforme di streaming, è la versatilità su cui gli utenti possono contare quando si tratta di lingue e sottotitoli. Rivolgendosi a un mercato internazionale, l’attenzione che questi grandi colossi mettono nel raggiungere quanti più utenti possibili nello stesso momento è un aspetto che altre realtà che aspirano a quei modelli non sembrano ancora aver capito. Pensiamo a Sky per l’Italia: migliaia di contenuti disponibili, originali e frutto di accordi commerciali, ma quanti dei nuovi arrivi offrono fin da subito i sottotitoli in italiano e in lingua originale? Molti, ma non tutti. Quanti contenuti su Netflix possono essere visualizzati in lingua originale con sottotitoli in italiano? Tutti, senza eccezioni.

L’uso dei sottotitoli è in continua crescita, così come la fruizione dei contenuti nella lingua di origine, e in queste ultime ore Netflix ha fatto un altro passo per rendere più completa e personalizzabile l’esperienza di visione di chi preferisce usare i sottotitoli. Già da tempo Netflix aveva iniziato a permettere di personalizzare la dimensione e il colore dei sottotitoli, ma soltanto tramite browser.

Più del 70% degli utenti, però, guardano Netflix su TV, Smart TV e dispositivi di streaming collegati alle tv. Da qualche ora anche questi utenti, in ogni angolo nel mondo, possono accedere a quelle opzioni di personalizzazione in pochi secondi. Netflix ha confermato che il rollout di questa importante novità è stato globale ed è stato completato nella giornata di mercoledì.

Da oggi, quindi, se accedete a Netflix da Smart TV o tramite dispositivi come Apple TV, potete personalizzare secondo le vostre esigenze i sottotitoli per i vostri contenuti, scegliendo tra tre diverse dimensioni del testo – piccolo, medio o grande – e lo stile. Oltre allo stile di base, le tre nuove opzioni sono:

Testo nero su sfondo bianco

Testo bianco su sfondo nero

Testo giallo su sfondo bianco

Se accedendo a Netflix non riuscite ad accedere a queste nuove impostazioni, assicuratevi che l’app installata sul dispositivo che state utilizzando, sia quella della Smart TV o quella su Apple TV, sia aggiornata all’ultima versione disponibile.