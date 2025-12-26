Netflix, arriva la conferma per una nuova stagione della serie più amata

Netflix ultimamente ha dato prova di essere in grado di attirare l’interesse del pubblico internazionale anche per produzioni non anglofone. Il segreto di questo è successo sta indubbiamente nella capacità di tenere insieme ambizioni narrative, identità culturale e, naturalmente, la spettacolarità dell’azione, ingrediente indispensabile delle serie più avvincenti.

La popolare piattaforma streaming ha confermato la nuova stagione di una delle serie più amate degli ultimi anni, capace di attirare attenzione e consenso in una misura andate ben al di là delle aspettative della vigilia. Una buona notizia per gli abbonati di Netflix, pronti ad assistere a un altro capitolo di uno dei maggiori successi dell’anno.

Netflix conferma la seconda stagione di una delle serie più amate degli ultimi anni

Netflix ha ufficializzato il rinnovo per la seconda stagione di Last Samurai Standing, la serie giapponese ambientata nel periodo Meiji. L’annuncio è arrivato direttamente dal Paese del Sol Levante. Parliamo di un dramma d’azione in costume capace di insediarsi al primo posto Global Top 10 delle serie non in lingua inglese di Netflix.

In Giappone invece la serie diretta da Michihito Fujii ha mantenuto per quattro settimane consecutive la prima posizione. La serie di successo è tratta dal romanzo storico Ikusagami di Shogo Imamura (vincitore nel 2021 del Premio Naoki) e si basa su un estremo gioco di sopravvivenza. Il protagonista, oltre che produttore e coreografo delle scene d’azione, è l’attore Junichi Okada (classe 1980).

Last Samurai Standing è ambientato alla fine dell’Ottocento. La storia comincia al tempio Tenryuji di Kyoto. È qui che 292 samurai caduti in disgrazia convergono da tutto il Giappone per prendere parte a una competizione mortale di nome Kodoku. In palio c’è un premio da 100 miliardi di yen. Al centro delle trame c’è la figura di Shujiro Saga, interpretato da Okada.

Shujiro è un samurai che non conosce sconfitta: un guerriero imbattuto ma disilluso, disposto a tutto pur di assicurare un futuro prospero alla moglie e al figlio, entrambi malati. Al suo fianco troviamo Yumia Fujisaki, Kaya Kiyohara, Masahiro Higashide, Shota Sometani, Taichi Saotome, Yuya Endo, Takayuki Yamada, Riho Yoshioka, Kazunari Ninomiya, Hiroshi Tamaki e Hideaki Ito.

Come è finita la prima stagione di Last Samurai Standing

Al termine della prima stagione la battaglia per decretare il vincitore del Kodoku continua a infuriare. Soltanto i guerrieri più forti sono rimasti in lizza. Dopo aver ricevuto una misteriosa convocazione, Shujiro si precipita a Tokyo insieme a Futaba Katsuki, una ragazza disperata a sua volta coinvolta nel crudele gioco di sopravvivenza.

Non si tratta solo di continuare a cimentarsi nella terribile sfida, ma anche di scoprire chi c’è dietro. Nel frattempo i fratelli adottivi di Shujiro decidono di riunirsi al fratello per affrontare Gentosai, il samurai che un tempo li ha addestrati e ora sta dando loro la caccia.

Presto gli appassionati scopriranno cosa riserva il futuro ai samurai protagonisti di questa saga ricca d’azione. In alcuni episodi la regia è stata affidata anche a Kento Yamaguchi e Toru Yamamoto mentre la produzione è curata da Kosuke Oshida.