Di indagine in indagine, il lavoro di Carlo Guerrieri (Claudio Amendola) e di Malik Soprani (Miguel Gobbo Diaz) potrebbe non concludersi: Nero a metà 4, quarta stagione del poliziesco di successo di Raiuno, è infatti più di una semplice ipotesi, stando a sentire alcuni componenti del cast principale. Volete saperne di più? C’è poco da indagare: basta proseguire nella lettura!

Nero a metà 4 si farà?

Fiction Nero a metà 3, metamorfosi da puro crime a family crime completata: la recensione Sebbene dalla Rai manchi l’ufficialità, sembra che Nero a Metà 4 si farà. Alessandro Sperduti, interprete di Cantabella, in un’intervista a TvMia ha dichiarato che grazie ai buoni ascolti ottenuti dalla terza stagione la quarta è già in fase di scrittura.

Qualche settimana fa, invece, Claudio Amendola a Tv Sorrisi e Canzoni aveva detto che “con questi episodi si va a chiudere la trilogia che racconta la storia di Clara (Margherita Laterza, ndr), la ex moglie di Guerrieri, e il suo passato, però siamo pronti a inventarci qualunque altra avventura”.

Nero a metà 4, quando va in onda?

Nero a metà 3, le foto della terza stagione Guarda le altre 97 fotografie → Non è però ancora possibile rivelare la data di uscita di Nero a metà 4. Un po’ perché, come detto, la Rai deve ancora confermare il rinnovo, ed un po’ perché la produzione dovrà tenere conto inevitabilmente degli impegni del cast. In primis quelli di Amendola, ora impegnato su un altro set televisivo, quello della serie tv Il Patriarca, in onda su Canale 5.

Nero a metà 4, anticipazioni trama

Difficile anche immaginare la trama della quarta stagione. Amendola ha detto che la terza ha di fatto chiuso le vicende legate alla sparizione misteriosa di Clara, sua ex moglie e madre di Alba (Rosa Diletta Rossi), che ha fatto da fil rouge in queste stagioni. La quarta, quindi, dovrebbe ripartire da un nuovo mistero, magari sempre legato alle famiglie dei protagonisti, intervallato ovviamente dai casi di puntata e dai momenti comedy sempre più presenti nella terza stagione.

Nero a metà 4, il cast

In attesa di conferme, non si può pensare a Nero a metà 4 senza il suo cast principale, in primi Claudio Amendola e Miguel Gobbo Diaz, la cui alchimia è sempre più aumentata in questi anni. Al loro fianco, dovremmo ritrovare gli attori e le attrici visti in queste stagioni.

Claudio Amendola è Claudio Guerrieri;

Miguel Gobbo Diaz è Malik Soprani;

Rosa Diletta Rossi è Alba Guerrieri;

Fortunato Cerlino è Mario Muzo (personaggio che è comparso in misura minore nella terza stagione a causa della sua decisione di lasciare la Polizia);

Alessandro Sperduti è Marco Cantabella;

Margherita Vicario è Cinzia Repola;

Alessia Barela è Cristina Regelli (anche lei comparsa in misura minore nella terza stagione, dal momento che il suo personaggio si è separato da Claudio);

Angela Finocchiaro è Giovanna Di Castro;

Claudia Vismara è Monica Porta;

Giorgia Salari è Giulia Trevi;

Gianluca Gobbi è Lorenzo Bragadin;

Caterina Guzzanti è Elisa Cori;

Eduardo Valdarnini è Spartaco Mattei;

Adriano Pantaleo è Ciro Santillo.

Nero a metà 4, quante puntate sono?

Il numero di episodi della quarta stagione dovrebbe essere lo stesso delle prime tre, ovvero dodici, in onda due per volte per un totale di sei prime serate.

Nero a metà 4, regista e sceneggiatori

Per la quarta stagione, potrebbe essere un altro cambio alla regia: le prime due stagioni sono state dirette da Marco Pontecorvo, la terza dallo stesso Amendola e da Enrico Rosati. Alla sceneggiatura, invece, potremmo ritrovare Donatella Diamanti (anche head writer), Michela Straniero, Laura Grimaldi, Roberto Jannone e Silvia Napolitano. L’idea della serie è di Giampaolo Simi e Vittorino Testa. A produrre, Rai Fiction e Cattleya.

Nero a metà 4, location

La serie tv è ambientata a Roma, che è la città dove sono state effettuate le riprese delle prime tre stagioni.

Nero a metà 4 su Netflix

Fin dalla prima stagione, la fiction è recuperabile anche su Netflix. E’ molto probabile quindi che anche un’eventuale quarta stagione possa essere inserita nel suo catalogo, anche se bisognerà aspettare la fine della messa in onda in televisione.

Nero a metà 4, streaming

In caso di conferma, Nero a metà 4 si potrà vedere durante la sua messa in onda televisiva, oppure in streaming su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale della serie.