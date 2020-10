Si inizia a fare chiarezza sul mistero che sta tenendo incollati davanti al piccolo schermo i fan di Nero a metà 2: nella quinta e penultima puntata della fiction, in onda questa sera, 1° ottobre 2020, alle 21:25 su Raiuno, Carlo (Claudio Amendola) trova un punto in comune con gran parte di coloro a cui sono stati hackerati i cellulari.

Nero a metà 2, le anticipazioni della quinta puntata

Nel primo episodio, “Promesse”, Carlo scopre che Nusco (Renato Marchetti), il suo collega della Polizia Postale che ha trovato accoltellato di fronte al garage di casa sua, non è morto. Si scopre però che anche il suo telefono è stato hackerato, così come quelli di Carlo e Malik (Miguel Gobbo Diaz).

Per Carlo, al centro del mistero ci sono Nusco, Muzo (Fortunato Cerlino) e Marta (Nicole Grimaudo), che avevano lavorato insieme ai tempi delle volanti. A proposito di Marta, Carlo non riesce a dimenticarla e confessa a Critina (Alessia Barela) di essersi innamorato di lei.

Malik, intanto, indaga sulla morte di una studentessa che condivideva l’appartamento con Sahar, finendo per affezionarsi al figlio di lei, Alex. Il bambino, però, non prende bene l’arresto della madre e fugge dalla famiglia in cui era stato portato. Malik lo rintraccia, ma Alex gli spara ad una spalla.

Nel secondo episodio, “L’amore e le sue conseguenze”, il Commissariato indaga sull’omicidio di un giovane di origini rumene trovato in una discarica. All’inizio si pensa che il colpevole sia il padre della sua fidanzata, ma poi si scopre che il giovane è morto durante un incontro di boxe clandestino, a cui partecipava per trovare i soldi per il figlio in arrivo.

Muzo e Marta, intanto, cercano di capire chi, tra coloro su cui hanno indagato in passato, possa volersi vendicare: il principale sospettato è Graziano Imardi, un costruttore che gestiva un giro di prostituzione minorile. In un suo possibile nascondiglio, inoltre, trovano degli effetti personali di Olga (Caterina Shulha).

Carlo dice a Marta di aver lasciato Cristina, mentre Alba (Rosa Diletta Rossi) dice al padre di aver trovato sua madre Clara (Margherita Laterza) insieme a Malik. Ma c’è qualcuno che continua a spiare la squadra.

Nero a metà 2, streaming

E’ possibile vedere Nero a metà sul sito ufficiale della Rai e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere in Guida Tv/Replay.

Nero a metà 2, social network

Si può commentare Nero a metà su Twitter, utilizzando l’hashtag #NeroAMetà2.