Nei tuoi panni è il nuovo programma del pomeriggio di Rai 2 per la stagione tv 2022/23 (come anticipato da TvBlog lo scorso maggio), alla conduzione Mia Ceran che torna su Rai 2 dopo l’esperienza di Quelli che. Nei tuoi panni è un people show che mette al centro storie di famiglie. Che siano tradizionali, allargate, numerose, con figli adottivi, green o arcobaleno, le persone saranno protagoniste dei temi al centro delle puntate del programma con le proprie questioni da affrontare e cercare di risolvere. Ecco come:

Nei tuoi panni su Rai 2, il programma

Ogni settimana sarà protagonista una famiglia e ogni giorno un membro della famiglia prescelta prenderà il posto di un altro dello stesso nucleo (il marito al posto della moglie, la moglie al posto della figlia adolescente, la figlia al posto del fratello), il tutto raccontato tramite dei filmati.

Tra il docureality e il talk show, Mia Ceran guiderà la narrazione ed una parte di approfondimento in studio. I suoi ospiti e i protagonisti dello scambio commenteranno il filmato e la conduttrice fornirà, attraverso degli esperti – psicologi, insegnanti, consulenti di gestione economica familiare ma anche di cucina o di fai da te – consigli pratici e soluzioni rispetto alle criticità emerse.

Le vicende saranno seguite nella loro evoluzione settimana dopo settimana, ma non è tutto. Mia Ceran porterà altri temi di livello sociale, quasi ad accarezzare l’attualità: dal bullismo, alla gravidanza assistita, l’accoglienza dello straniero.

Nella presentazione del programma viene spiegato l’obiettivo principale di Nei tuoi panni: “Centrare temi di per sé universali che riguardino tutti e aiutino a superare le criticità, stimolare la comprensione e la volontà d’imparare e andare oltre a qualche limite, mettere in discussione il proprio punto di vista sugli altri e sulle proprie relazioni: mettersi concretamente nei panni degli altri“.

Nei tuoi panni su Rai 2, puntate

Il programma andrà in onda su Rai 2 in fascia day-time tutti i giorni, dal lunedì al venerdì.

Nei tuoi panni su Rai 2, quando va in onda

La prima puntata è prevista lunedì 12 settembre 2022 alle ore 17.00.