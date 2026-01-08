Nathalie Guetta: età, la fuga dell’ex marito cubano, la laurea, il fratello dj famoso, profilo instagram

Nathalie Guetta è una delle attrici più amate della fiction italiana. Il suo successo e la sua popolarità sono legati a Don Matteo di cui è protagonista dalla prima stagione. Figlia di un sociologo di origine ebraica marocchina e di una gallerista tribale, Nathalie Guetta è nata in Francia nel 1958. Ha due fratelli: Bernard Guetta che è giornalista e politico e il dj David Guetta che è nato dal secondo matrimonio del padre.

Sin da giovanissima, si avvicina al mondo della recitazione e a 16 anni lascia Parigi per cominciare a seguire vari corsi senza conseguire una laurea. Sei anni dopo arriva a Napoli, città d’origine del mondo paterno, dove comincia a muovere i primi passi nel mondo dell’arte insegnando clownistica e realizzando spettacoli con burattini. Dopo una lunga gavetta, l’attrice conquista il successo quando conquista un ruolo in Don Matteo

La carriera

Prima di arrivare a recitare nella famosa fiction di Raiuno, Nathalie Guetta si è fatta conoscere partecipando al Maurizio Costanzo Show esibendosi in diversi numeri acrobatici. Nel 1987 Nathalie Guetta conquista Federico Fellini che le affida un piccolo ruolo nel film Intervista. Inizia così la carriera da attrice di Nathalie Guetta che è impegnata in diversi progetti che le permettono di ottenere anche una nomination ai Nastri d’Argento.

Il 2000 è l’anno della svolta perché entra nel cast di Don Matteo di Rai 1 dove recita ancora oggi nei panni di Natalina. Il successo della fiction le permette di tuffarsi anche in altre avventure professionali: nel 2018 ha partecipato alla tredicesima edizione di Ballando con le Stelle. Ha poi partecipato più volte a Stasera tutto è possibile, il varietà di Rai 2 condotto da Stefano De Martino, a Il Cantante Mascherato e, infine, nel 2025 al reality Pechino Express, in coppia con Vito Bucci.

La vita privata

Sono due i matrimoni che Nathalie Guetta ha alle spalle: il primo con un ragazzo cubano che fuggì dopo pochi giorni. “Me l’aveva pure detto che era la sua intenzione, è stato un dolore. Lui voleva fuggire da Cuba, ma io non volevo rinunciare a sposarmi“, ha raccontato a Belve.

Nathalie Guetta è stata sposata poi con Yudiel Sanchez che ha conosciuto nel 2007 durante una vacanza ai Caraibi. Falegname cubano di 17 anni più giovane, come raccontato dal settimanale Gente, Yudiel ha corteggiato per diverso tempo l’attrice e, dopo qualche mese, si sono sposati. Il loro matrimonio, però, non è durato a lungo: dopo cinque anni e mezzo, infatti, è arrivato il divorzio.

In un’intervista rilasciata ai microfoni di Caterina Balivo nel salotto de La volta buona, parlando della vita sentimentale, l’attrice ha spiegato di essere single e ricordando il matrimonio finito ha dichiarato di aver sofferto.

“E’ stato un misto di pazzia e felicità. Era molto bello e molto più giovane di me. Non so perché ho voluto separarmi. E’ stato un incontro di anime, il più forte. Siamo rimasti legati”, ha dichiarato in un’intervista rilasciata a Francesca Fagnani per Belve.