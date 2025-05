Nastri D’Argento 2025, si premiano le Serie TV e i suoi grandi protagonisti. I nomi dei candidati

Tutto pronto per i Nastri D’Argento 2025. Sabato 31 Maggio, a Napoli, presso il Teatro di Corte del Palazzo Reale, avverranno le premiazioni per le Serie Televisive. Si parla di cinquina ma si aggiunge anche un premio in più per quella dell’anno . In tale direzione è stata decretata M- Il figlio del secolo.

Già assegnati inoltre i Nastri d’Argento peri più interessanti protagonisti dell’anno.

Sono Luca Marinelli per M – Il figlio del secolo, Kim Rossi Stuart per Il Gattopardo, Alba Rohrwacher per L’’amica geniale – Storia della bambina perduta, Monica Guerritore per Inganno e Vittoria Schisano per La vita che volevi.

Tuttavia a questi cinque Nastri d’Argento si aggiungeranno Premi Speciali e riconoscimenti per il talento più giovane. Fondamentali poi saranno i Nastri ai titoli vincitori nelle diverse categorie nonché le attrici e gli attori più votati tra protagonisti e non.

Parlando di serie ne sono in lizza ben 23 per cinque categorie ( Commedia, Crime, Drama, Dramedy e Film Tv).

Questi i titoli:, suddivisi, per l’appunto, per categoria.

Commedia: “Hanno ucciso l’uomo ragno” – La leggendaria storia degli 883, “Imma Tataranni – Sostituto procuratore – quarta stagione”, “Sconfort Zone”, “Vincenzo Malinconico, Avvocato d’insuccesso 2”, “Vita da Carlo– terza stagione”.

Nel Crime sono in lizza: “Acab”, “Avetrana – Qui non è Hollywood,”Dostoevskij”, “Stucky, The bad guy– seconda stagione”.

Nel Drama si sfidano per la vittoria “Fuochi d’artificio”, “Il Gattopardo”, “L’amica geniale – Storia della bambina perduta”, “ L’arte della gioia” e “Leopardi – Il poeta dell’infinito”.

Per la categoria Dramedy troviamo “La vita che volevi”, “Miss Fallaci”, “Storia della mia famiglia”, “Tutto chiede salvezza– stagione “ e “Tutto quello che ho”.

Infine, come migliori film Tv in gara ci sono “La bambina con la valigia”, La farfalla impazzita” e “Questi Fantasmi!”.

Non solo serie ma anche premi per gli attori e le attrici

Per la vittoria ai Nastri d’argento come attrice protagonista sono candidate: Tecla Insolia per L’arte della gioia, Irene Maiorino per L’amica geniale – Storia della bambina perduta, Benedetta Porcaroli per Il Gattopardo, Lunetta Savino per Libera e Vanessa Scalera per Avetrana – Qui non è Hollywood.

Tra le non protagoniste concorrono invece Valeria Bruni Tedeschi e Jasmine Trinca per L’arte della gioia, Selene Caramazza per The bad guy – seconda stagione, Carlotta Gamba per Dostoevskij, Maria Paiato per Vita da Carlo – terza stagione e Anna Rita Vitolo per L’amica geniale – Storia della bambina perduta.

Candidati tra gli attori protagonisti figurano Luigi Lo Cascio per The bad guy – seconda stagione, Fabrizio Gifuni per L’amica geniale – Storia della bambina perduta, Leonardo Maltese per Leopardi – Il poeta dell’infinito, Eduardo Scarpetta per Storia della mia famiglia e Filippo Timi per Dostoevskij.

Per i non protagonisti concorrono infine Paolo Calabresi e Francesco Colella per Il Gattopardo, Guido Caprino per L’arte della gioia, Antonio Catania per The bad guy – seconda stagione, Gabriel Montesi per Dostoevskij e Fausto Russo Alesi per Leopardi – Il poeta dell’infinito.