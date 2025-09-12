Nasce La7 Cinema: tutti i dettagli

La televisione si prepara ad accogliere una novità che darà una sferzata di energia agli appassionati di Cinema. Il Cinema, forse nell’era più cupa dalla sua esistenza, schiacciato dall’avvento dello streaming continua ad essere un punto di riferimento culturale e di spettacolo. Se da una parte il piccolo schermo lo ha assorbito, esso non smette di pulsare: il grande schermo continua ad emanare quell’energia unica e ineguagliabile che solo una sala illuminata dalle luci di un film può trasmettere.

C’è anche una parte di televisione che contribuisce ad alimentare questa magia e l’esempio ci arriva in questi giorni con l’iniziativa di La 7. Dal prossimo autunno infatti Cairo Communication arricchirà la propria proposta con La7 Cinema, un canale interamente dedicato al linguaggio cinematografico in tutte le sue forme. L’operazione segna un passaggio significativo: la chiusura di La7d, presente da oltre quindici anni sul digitale terrestre, lascia spazio a una scommessa che punta dritto al cuore degli appassionati di film.

La data da segnare in calendario è il 1° ottobre 2025, quando sul tasto 29 del telecomando gli spettatori troveranno una nuova finestra aperta sul mondo della settima arte. Non più quindi un canale tematico indirizzato a un pubblico femminile, ma un’offerta universale, rivolta a chiunque ami il cinema in tutte le sue sfumature, dalle produzioni hollywoodiane alle opere di nicchia.

Una scelta editoriale diversa

L’attesa intorno a La7 Cinema è alta. Negli anni, il canale ha dimostrato di avere una sensibilità particolare per il cinema di qualità, spesso recuperando titoli trascurati da altri broadcaster. Ora questa vocazione si trasforma in un canale vero e proprio, con l’ambizione di proporsi come punto di riferimento per chi cerca un’alternativa ai cataloghi generalisti e alle piattaforme streaming.

L’identità di La7 Cinema sarà quella di un canale che vuole attraversare generi diversi, costruendo un mosaico in cui convivono commedie brillanti, film d’azione, crime e western, senza dimenticare i grandi classici e il cinema d’autore. Il progetto punta ad offrire al pubblico un viaggio attraverso decenni di storia cinematografica, con titoli che hanno segnato epoche e pellicole più recenti che meritano di essere riscoperte.

Il nuovo canale sarà disponibile in chiaro sul digitale terrestre, ma non solo. La7 Cinema potrà essere seguito anche in streaming, su pc, tablet e smartphone, permettendo così agli spettatori di accedere ai contenuti ovunque si trovino. E’ chiaro che questa nuova avventura di La7 si inserisce in un contesto televisivo già competitivo, dove il cinema in chiaro convive con l’offerta sempre più capillare delle piattaforme on demand, ma la differenza potrebbe farla proprio l’approccio editoriale. Per Cairo Communication si tratta di una scommessa ambiziosa che i cinefili apprezzeranno.