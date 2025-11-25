Nancy Brilli, chi è il (bellissimo) figlio Francesco, lontano dal mondo dello spettacolo

Figlio dell’attrice e del regista Luca Manfredi, Francesco ha scelto una vita riservata e internazionale: chi è l’amore più grande di Nancy Brilli

Nancy Brilli è fuori da Ballando con le Stelle: un colpo di scena che ha lasciato l’amaro in bocca ai tantissimi fan dell’ attrice, ma che conferma quanto le regole del gioco dello show di Milly Carlucci siano a volte dure. Unica speranza: il ripescaggio, clausola del regolamento che offre una seconda possibilità ai concorrenti. Nancy Brilli si è tuffata in questa avventura con passione confermandosi ancora una volta come un’artista che ama mettersi in gioco.

La sua lunga carriera l’ha condotta sia sul grande schermo che in fiction di successo della TV, proteggendo sempre la sua vita privata nonostante non sia tanto semplice per un’attrice del suo calibro. Nancy Brilli infatti è anche la mamma di un ragazzo che ha costruito una propria identità che oggi lo porta a vivere all’estero, immerso nei suoi studi e in una quotidianità diversa da quella del jet set. Il loro rapporto è molto affiatato con l’attrice che si è sempre impegnata di non farlo travolgere dall’esposizione mediatica. Solo negli ultimi tempi – quando lui ha raccontato qualcosa del loro rapporto – il pubblico ha potuto intravedere il loro tenero legame accendendo la curiosità sul suo conto.

Una maternità cercata, desiderata e tutt’altro che scontata

Il figlio di Nancy Brilli si chiama Francesco e la sua storia comincia molto prima della sua nascita. Per Nancy Brilli diventare madre non era affatto scontato: negli anni Novanta aveva affrontato diagnosi complesse come l’ endometriosi, interventi ripetuti e perfino la rimozione di un carcinoma ovarico, che secondo i medici avrebbe potuto compromettere definitivamente ogni possibilità di gravidanza. Nato dal matrimonio tra l’attrice e l’ex marito Luca Manfredi, figlio del grande Nino, la sua nascita è stata la gioia più grande per l’attrice: “Mi avevano detto che non c’era alcuna speranza. Mi avevano detto di non metterci il cuore, io invece ce l’ho messo…” – ha raccontato qualche tempo fa in televisione – “Lui è sempre l’amore della mamma. Io e Francesco ci vogliamo molto bene e poi da me ha preso la testardaggine…”

La relazione tra Nancy Brilly e Luca Manfredi è stata intensa e travolgente portandoli al matrimonio nel 1997 e alla nascita del loro unico figlio tre anni più tardi. La coppia si è poi separata nel 2002, mantenendo però un equilibrio che ha permesso al ragazzo di crescere sereno, circondato da affetti solidi. Portare il cognome Manfredi significa appartenere a una delle famiglie più note del cinema italiano. Eppure, Francesco non ha mai vissuto questa eredità come un peso. Anzi, ha scelto fin da subito di presentarsi semplicemente come “Francesco”, lasciando che a parlare per lui fossero il carattere, lo studio, la determinazione.

È un giovane riservato, educato, spesso descritto da chi lo conosce come sensibile e molto rispettoso. Non ha cercato scorciatoie legate alla fama dei genitori, né ha mai mostrato interesse per una carriera sul piccolo o grande schermo. Lontano dal mondo televisivo che circonda sua madre, ha preferito impegnarsi nello studio e costruirsi un percorso personale. Terminato il liceo, ha deciso di trasferirsi in Inghilterra per frequentare l’università. “Ciò che mi manca di più ora che vivo in Inghilterra sono le chiacchiere della buonanotte, quando rientravo da una serata con gli amici. Andavo nella sua stanza e, se non dormiva, mi tratteneva a raccontarle tutto“. Raccontava Francesco in un’intervista qualche tempo fa. Un rituale semplice, ma che oggi rappresenta una delle sue nostalgie più grandi. “Mamma è grande per me“ ha confidato.