Naike Rivelli si è sposata: chi è e che cosa fa il marito Roberto

Naike Rivelli, da sempre nota per il suo carattere schietto e senza filtri, ha ufficialmente coronato il suo sogno d’amore. Sabato 6 settembre la figlia maggiore di Ornella Muti ha detto “sì” all’imprenditore Roberto Marzano, scegliendo un approccio con i fan che riflette pienamente la sua personalità: niente esclusiva ai media, niente gossip.

“Già ieri sono cominciate le telefonate, le esclusive. Ma secondo voi, è il giorno più importante e io lo vendo a qualcuno che sarebbe presente al mio matrimonio a farsi i caz*i nostri?”, aveva fatto sapere tramite i suoi canali social – “Penso che guadagnare su un impegno importante come un matrimonio sia da gente sfigata. Per fortuna guadagno molto bene io, non ho bisogno delle esclusive. Come mamma insegna, non si vendono i matrimoni guys! Che orrore! Mamma non ha venduto il suo. Io sicuramente non rendo trash il mio per fare show e cagate per i media […]”

Pur essendo una figura pubblica, con una carriera tra tv e social, Naike ha voluto proteggere la propria giornata speciale ma l’evento non è rimasto nell’ombra tutt’altro! E’ stato ampiamente raccontato da lei stessa dando modo ai suoi follower di vivere in qualche modo questo giorno romantico. La cerimonia si è svolta in una location suggestiva: il giardino del casolare di sua proprietà immerso nella campagna piemontese con una festa intima che ha coinvolto solo familiari e amici storici. Le foto e i video condivisi sui social mostrano Naike radiosa insieme a Roberto, entrambi sorridenti e visibilmente felici. Ma chi è Roberto Marzano, l’uomo che ha conquistato il cuore della figlia di Ornella Muti?

Un amore riservato

Roberto è un imprenditore nel settore delle costruzioni, originario della Calabria. Riservato, lontano dai riflettori, ha saputo conquistare Naike con discrezione diventando un punto di riferimento stabile nella sua vita. La coppia infatti è unita da circa 8 anni. Pur non avendo mai mostrato pubblicamente il partner fino a questo momento, la sposa ha voluto condividere almeno uno scatto, mostrando la loro complicità e il loro legame. La foto li ritrae abbracciati in piscina, sorridenti: uno scatto che ha subito conquistato i fan, scatenando una pioggia di cuori e messaggi di auguri.

Il matrimonio rappresenta anche un nuovo capitolo nella vita di Naike, già madre di Akash, il figlio avuto in giovane età. Questa unione non è solo la celebrazione di un amore consolidato, ma anche la volontà di costruire momenti autentici lontano dal clamore mediatico. I fan hanno potuto seguire la giornata quasi in diretta grazie alle storie Instagram della sposa, che hanno raccontato con delicatezza i momenti più emozionanti, dal vestito scelto con cura, alle emozioni del rito, fino al divertimento della serata. La presenza della famiglia, in particolare della madre Ornella Muti, ha aggiunto un tocco di calore, glamour e familiarità.