Myrta Merlino: età, lauree, dove vive, ex marito e figli, nuovo compagno famoso. Tutto sulla giornalista di Pomeriggio 5

Myrta Merlino è una giornalista e conduttrice tv, molto apprezzata per la sua bravura e professionalità. A partire dal 2023, ha sostituito Barbara D’Urso alla conduzione di Pomeriggio 5, talk show di Canale 5 che si incentra prevalentemente su approfondimenti in merito a cronaca, attualità, spettacolo e molto altro ancora.

Quando un personaggio è famoso, si è sempre molto curiosi di conoscere non solo la sua storia a livello professionale, ma anche privata. Scopriamo, dunque, qualcosa in più sulla vita lavorativa e privata della conduttrice di Pomeriggio 5. Merlino ha debuttato in tv nel 2004, facendo alcuni servizi per Mixer su Rai 2. Negli anni successivi, assume il ruolo di responsabile in Rai Educational e nel 2005, è alla guida della trasmissione Economix su Rai 3.

Dal 2009, con il passaggio su La7, la giornalista ha condotto diversi programmi di successo quali Effetto Domino, L’aria che tira. Ma non è tutto, perché nel 2015 è uscito il suo libro, dal titolo Madri. Perché saranno loro a cambiare il Paese. Dal 2023 in poi, come già anticipato, lascia La 7 e arriva alla guida di Pomeriggio 5, cosa che segna il suo passaggio sulle reti Mediaset.

Myrta Merlino: vita privata, lauree, figli. Cosa sappiamo sulla giornalista e conduttrice tv

Merlino, 54 anni, è laureata in Scienze Politiche con tesi in Diritto Internazionale. È giornalista professionista dal 1995, ed è specializzata in economia e politica.

Per quanto concerne la sua vita privata, Myrta Merlino ha tre figli, avuti da due differenti relazioni. I primi due, sono i gemelli Giulio e Pietro Tucci, oggi 27enni, nati dalla relazione con Domenico Tucci terminata molti anni fa, e cominciata quando lei aveva circa 24 anni.

I due giovani hanno un forte legame con la loro mamma, e lavorano nel settore privato, lontani dalle luci del mondo dello spettacolo. Sono molto riservati e, come detto, hanno un bel rapporto con la madre, la quale spesso ha raccontato di quanto per lei, i suoi figli siano sinonimo di “porto sicuro“, soprattutto quando la vita le pone di fronte, varie sfide.

Merlino ha anche una figlia, Caterina, nata dalla relazione con Domenico Arcuri, finita tempo fa. Da diversi anni, la giornalista ha una relazione con Marco Tardelli, ex calciatore. E proprio con il suo attuale compagno, Merlino vive in una bella casa nel cuore della Capitale, nei pressi del Pantheon. Si tratta di uno spazioso appartamento, con una splendida vista sulla bellissima Roma, arredata in base alle sue personali preferenze.