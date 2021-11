Il 2021 è stato un anno ricco di riconoscimenti per l’Italia, dagli Europei all’Eurovision Song Contest, passando per le Olimpiadi. Il nostro Paese ha trionfato, ha ottenuto meritate medaglie (reali e virtuali) per una serie di importanti eventi. E, domenica prossima, 14 novembre, andrà in onda l’Mtv Ema 2021, show musicale di premiazioni dove l’Italia ha conquistato un altro record, grazie ai Maneskin.

Gli MTV Europe Music Awards vanno in onda da ben 28 edizioni e, quest’anno, si terrà il 14 novembre 2021 presso la László Papp Budapest Sports Arena, in Ungheria. Alla conduzione della serata ci sarà Saweetie.

E’ un programma storico che ha debuttato nel 1994 e, originariamente, voleva essere una sorta di alternativa della versione “americana” degli MTV Video Music Awards. Poi, col tempo, lo show è cambiato, restando comunque sempre ospite di una città europea, ogni anno dalla messa in onda (in Italia ci sono stati nel 1998 a Milano, nel 2004 a Roma e nel 2015 a Milano, per la seconda volta). La “sfumatura europea” si è poi sempre più affievolita negli anni con conduttori e artisti statunitensi. Saranno ben 180 i Paesi che trasmetteranno l’evento in diretta. Qui, in Italia, andrà in onda dalle 21 alle 23.

I Maneskin, che si stanno facendo spazio anche in America (dopo le ospitate da Jimmy Fallon e Ellen DeGeneres) sono nominati in ben 3 categorie, suggellando un traguardo. Oltre alla scontata “Best Italian Act”, ecco il loro nome brillare come “Best Group” e “Best Rock”. Questa è la prima volta che un artista italiano viene nominato in tre categorie e la prima nomination in assoluto per una band italiana come “Best Group” e “Best Rock”. Già così, sulla carta, un altro record per la band e una soddisfazione per la musica del nostro Paese.

Il gruppo, inoltre, non è solo stato nominato in tre categorie (Best Italian Act, Best Group e Best Rock) ma si esibirà anche di fronte al pubblico, alle decine e decine di milioni di spettatori in tutto il mondo con il nuovo singolo, “MAMMAMIA“.

Proprio loro hanno recentemente raccontato come è nato questo pezzo:

“Avevamo solo pochi giorni per andare in studio e scrivere nuova musica, ma fortunatamente questa canzone è uscita in poche ore – ecco perché sentivamo che sarebbe stata una hit per noi”

Dopo le parole di Damiano, anche Victoria ha raccontato la genesi della loro ultima traccia, sottolineando la semplicità e la voluta leggerezza di questo pezzo nato in poco tempo:

“Non l’abbiamo presa troppo sul serio. È una canzone molto sciocca e distratta e non abbiamo mai fatto qualcosa del genere prima. È venuto insieme in modo molto naturale. Abbiamo solo cercato di divertirci e godercelo, perché è stato scritto in un momento in cui stavamo vivendo molte cose”.

Numerosi gli ospiti stranieri che hanno confermato la loro presenza agli Mtv Ema 2021, come Ed Sheeran, Imagine Dragons, YUNGBLUD e Griff.

Il Premio Grammy Ed Sheeran tornerà sul palco degli EMA per la terza volta, dopo la pubblicazione del suo quarto album. Quest’anno, il cantante inglese ha ricevuto ben cinque nomination, tra cui “Best Artist” e “Best Pop”.

Gli Imagine Dragons tornano agli EMA per la seconda volta (dopo gli MTV EMAs 2013 ad Amsterdam), sulla scia del loro quinto album “Mercury – Act 1”.La band eseguirà il loro nuovo singolo estratto, “Enemy”, con il rapper e artista – anche nominato ai Grammy – J.I.D. Il gruppo ha ricevuto le nomination per “Best Rock” e “Best Group”.

Oltre a loro, sono poi già annunciate le performance di Maluma e Kim Petras, mentre altri artisti potrebbero essere comunicati nelle prossime ore.

E gli altri artisti in nomination agli Mtv Ema 2021? A guidare è sicuramente Justin Bieber con ben otto candidature (Best Artist, Best Pop, due Best Song (Peaches e anche Stay), Best Video, Best Collaboration, Biggest Fans) Presenti anche Lil Nas X e Doja Cat a quota 6 nomination ciascuno. Non solo: entrambi gli artisti sono in lizza per Best Collaboration, Best Video e Best Song. Sono invece cinque le candidature assegnate a Ed Sheeran, Olivia Rodrigo e The Kid LAROI, fra cui Best Song e Best Pop. Candidati, infine Harry Styles, Dua Lipa e le Little Mix (da qualche mese rimaste in tre dopo l’addio -con polemiche annesse- da parte dell’ex membro, Jesy Nelson).

In Italia, gli Mtv Ema 2021 andranno in onda a partire dalle 20.00 con il Pre Show e dalle 21.00 con il Live Show su MTV (canale Sky 131 e in streaming su NOW) e su MTV Music (canale Sky 132 e 704). Su Soundsblog sarà possibile seguire l’evento con il consueto liveblogging, a partire da pochi minuti prima delle 21 fino al termine dello show.

Pronti ancora una volta a tifare Italia e Maneskin agli Mtv Ema 2021?