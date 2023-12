Mr. Rain in gara a Sanremo 2024. Secondo anno consecutivo sul palco dell’Ariston per il giovane artista bresciano che, dopo l’exploit dell’anno scorso, ci riprova, forte del successo ottenuto anche nel corso dell’anno e merito anche della sua partecipazione al Festival.

Mr. Rain a Sanremo 2024: le partecipazioni tv

Mattia Balardi (questo il vero nome di Mr. Rain, il cui nome d’arte si deve al fatto che riesce a scrivere le sue canzoni solo quando piove), nato a Desenzano del Garda (Bs) nel 1991, ha all’attivo solo un’altra partecipazione tv non da ospite.

Nel 2013, insieme al rapper Osso, prese infatti parte alla settima edizione di X Factor, arrivando fino agli Home Visit ed entrando a far parte della squadra di Simona Ventura. Il duo, però, rinunciò a proseguire nel programma e dunque alla fase finale, dichiarandosi non pronto per un’esperienza del genere.

Mr. Rain ha dunque continuato a lavorare sui suoi brani, mettendo da parte la televisione, fino al 2022 quando, grazie alla partecipazione a Sanremo, ha ricevuto numerosi inviti a vari programma tv, in cui si è esibito con il brano con cui si è fatto conoscere al grande pubblico, ma anche con altri singoli, tra cui “La fine del mondo”, con Sangiovanni.

Mr. Rain: i precedenti a Sanremo

Per Mr. Rain c’è stata una sola partecipazione a Sanremo, nel 2022, con il brano “Supereroi” che, a sorpresa, si è classificato al terzo posto. L’esibizione ha visto il rapper sul palco insieme ad un gruppo di bambini, che ha fatto da coro al ritornello del brano. Una scelta, questa, criticata da alcuni, perché in questo modo il cantante si sarebbe assicurato il passaggio in tv prima della mezzanotte (non potendo i minorenni comparire in tv dopo quell’ora).

Ma tant’è: il brano è riuscito ad avere un seguito anche dopo il Festival, posizionandosi fino al secondo posto dei singoli più venduti in Italia ed al sesto posto in Svizzera. Del brano esiste anche una versione cantata da Mr. Rain senza l’accompagnamento dei bambini.