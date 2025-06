MotoGP 2025 in tv, TV8, quando inizia, orari: GP Thailandia

Questo weekend torna la MotoGP con la sessantaseiesima edizione del campionato mondiale che avrà inizio con il Gran Premio della Thailandia. Il GP si correrà sul Chang International Circuit di Buriram.

Soffermandoci sulla classe più importante, la MotoGP, ai nastri di partenza troviamo i seguenti piloti italiani: il vicecampione del mondo in carica Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team), il quarto posto classificato nello scorso mondiale Enea Bastianini (Red Bull KTM Tech3) e poi Lorenzo Savadori e Marco Bezzecchi (Aprilia Racing), Fabio Di Giannantonio e Franco Morbidelli (Pertamina Enduro VR46 Racing) e Luca Marini (Honda HRC Castrol). Da ricordare anche le altre scuderie italiane Prima Pramac Racing Yamaha e BK8 Gresini Racing.

Il GP della Thailandia 2025 sarà visibile su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW, con la telecronaca di Guido Meda e Mauro Sanchini. Vera Spadini, invece, condurrà gli approfondimenti pre e post-gara, con gli aggiornamenti affidati a Sandro Donato Grosso e Giovanni Zamagni. A Rosario Triolo e Mattia Pasini, invece, sarà affidato il commento della Moto2 e della Moto3.

Su TV8, le qualifiche e le gare delle tre classi, invece, andranno in onda in chiaro.

Di seguito, trovate la programmazione tv completa.

MotoGP 2025 in tv, orari, GP Thailandia: Sky

Giovedì 27 febbraio

Ore 12: Conferenza stampa piloti MotoGP

Ore 14.15: Paddock Pass

Ore 14.30: Racebook

Notte giovedì 27 – venerdì 28 febbraio

Ore 2.55: Moto3 – prove libere 1

Ore 3.45: Moto2 – prove libere 1

Ore 4.40: MotoGP – prove libere 1

Ore 5.40: Paddock Live

Ore 7.10: Moto3 – prove libere 2

Ore 8: Moto2 – prove libere 2

Ore 8.55: MotoGP – Pre qualifiche

Ore 10.15: Paddock Live Show

Ore 10.45: Talent Time

Notte venerdì 28 febbraio – sabato 1° marzo

Ore 2.35: Moto3- prove libere 3

Ore 3.20: Moto2 – prove libere 3

Ore 4.05: MotoGP – prove libere 2

Ore 4.45: MotoGP – qualifiche

Ore 5.40: Paddock Live

Ore 6.30: Paddock Live

Ore 6.45: Moto 3 – qualifiche

Ore 7.40: Moto2 – qualifiche

Ore 8.30: Paddock Live – Sprint

Ore 8.55: MotoGP – Sprint

Ore 9.45: Paddock Live Show

Ore 10.30: Talent Time

Ore 11.45: MotoGP – Sprint (replica)

Ore 14.15: MotoGP – Sprint (replica)

Notte sabato 1 – domenica 2 marzo

Ore 4.35: MotoGP – Warm Up

Ore 5: MotoGP Rider Fan Parade

Ore 5.30: Paddock Live

Ore 6: Moto3 – gara

Ore 7: Paddock Live

Ore 7.15: Moto2 – gara

Ore 8.15: Paddock Live

Ore 8.30: Grid

Ore 9: MotoGP – gara

Ore 10: Zona Rossa

Ore 11: Race Anatomy MotoGP

Ore 12: MotoGP – gara (replica)

Ore 14: MotoGP – gara (replica)

MotoGP 2025 in tv, orari, GP Thailandia: TV8

Per quanto riguarda la messa in onda del GP della Thailandia su TV8, le qualifiche della MotoGP, della Moto3 e Moto2 e la Sprint della MotoGP andranno in onda in diretta. Gli orari, quindi, sono gli stessi indicati nel palinsesto Sky.

Le gare della Moto3, della Moto2 e della MotoGP, invece, andranno in onda in differita, domenica 2 marzo 2025. La gara della Moto3 andrà in onda alle ore 11, la gara della Moto2 andrà in onda alle ore 12:15 mentre la gara della MotoGP andrà in onda alle ore 14.