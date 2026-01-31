Morte di Catherine O’Hara, la reazione di Macaulay Culkin: le parole dell’attore di Mamma ho perso l’aereo

La morte di Catherine O’Hara, l’attrice di Mamma ho perso l’aereo, ha lasciato un vuoto nel cuore di Macaulay Culkin, l’attore che nel celebre film, diventato un classico natalizio, interpretava Kevin, il bambino che il personaggio interpretato da Catherine O’Hara dimenticava a casa durante le festività natalizie. Il film ha regalato successo e popolarità sia a Catherine O’Hara che ha avuto una carriera ricchissima e a Macaulay che, all’epoca, aveva solo 10 anni.

A distanza di anni, i due attori si erano ritrovati nel 2023 in occasione della cerimonia per la stella sulla Walk of Fame a Hollywood dell’attore durante la quale Catherine O’Hara aveva ricordato il gesto pasticcione di una mamma sbadata che ha dato vita ad uno dei film più amati della storia del cinema ma che ha anche dato una svolta alla sua carriera e a quella dell’allora piccolo Macaulay Culkin.

Dopo aver saputo della morte della sua mamma cinematografica, Macaulay Culkin ha dedicato un dolce pensiero all’attrice usando parole che hanno commosso tutte le generazioni cresciute proprio con Mamma ho perso l’aereo.

Le parole di Macaulay Culkin per Catherine O’Hara

Macaulay Culkin non ha usato due foto qualsiasi per dire addio a Catherine O’Hara ma due immagini diventate simbolo del loro rapporto. Oltre ad una foto tratta dal film Mamma ho perso l’aereo, l’attore che oggi ha 45 anni ed è papà di due bambini, ha pubblicato anche una foto del loro ultimo incontro durante il quale non sono mancati abbracci, sorrisi e tantissimi ricordi del set condiviso.

“Mamma. Pensavo avessimo tempo”: comincia così il toccante messaggio che l’attore ha voluto dedicare all’attrice che si è spenta a 71 anni dopo una breve malattia. “Volevo di più. Volevo sedermi su una sedia accanto a te. Ti ho sentito. Ma avevo molto altro da dire. Ti amo. Ti amo. Ci vediamo più tardi”, ha aggiunto l’attore le cui parole sono diventate virali in poco tempo.

Per Macaulay Culkin, proprio in occasione della cerimonia sulla Walk of Fame, l’attrice aveva tenuto un discorso pieno d’affetto e di orgoglio per quel bambino incontrato su un set cinematografico e che aveva visto diventare un uomo e un padre. L’attrice ricordava come un bambino definito una macchina da soldi sia riuscito a sopravvivere grazie ad una dote innata: il suo senso dell’umorismo.

“È segno d’intelligenza in un bambino e uno strumento di sopravvivenza a ogni età. E da quello che ho potuto vedere, tu hai portato questo senso dell’umorismo dolce, eppure strano, ma in cui ci si identifica facilmente, in tutto quello che hai scelto di fare dai tempi di Mamma, ho perso l’aereo”, le dolci parole dell’attrice rilasciate nel 2023.