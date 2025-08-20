Monica Leofreddi: età, marito e figli, dove vive, laurea, vita privata e carriera della conduttrice

Elegante, riservata e determinata Monica Leofreddi è uno dei volti più noti della televisione italiana. Nata a Roma l’8 aprile 1965, la sua carriera si estende per oltre quattro decenni, con esperienze in diversi ambiti, dalla conduzione di programmi sportivi a rubriche di intrattenimento, fino alla conduzione di programmi di prima serata di grande successo.

Il suo percorso televisivo è caratterizzato da numerose tappe che l’hanno resa una conduttrice completa e amata dal pubblico. L’ingresso di Monica nel mondo della tv avviene già nei primi anni Ottanta, con esperienze su emittenti locali romane. La giovane Leofreddi si mette in gioco come conduttrice di trasmissioni sportive, mostrando fin da subito precisione e capacità comunicative che catturano l’attenzione.

Nel 1984 il grande salto: approda alla Rai grazie a Piero Ottone e al programma politico Le regole del gioco, dove inizia a farsi conoscere su scala nazionale. Da quel momento in poi, la sua carriera prende slancio, con una lunga permanenza su Unomattina tra il 1986 e il 1994, dove cura collegamenti esterni in diretta da diverse località italiane, portando nelle case degli spettatori storie e curiosità da ogni angolo del Paese.

I successi i grandi amori di Monica Leoffredi

Il volto di Monica Leoffredi per un pò di tempo viene associato alla fascia mattutina, ma la conduttrice non si limita solo a questo: dal 1989 al 1996 partecipa a numerosi programmi in prima serata come Partita doppia, il Festival di Sanremo, Miss Italia, Scommettiamo che…? e Il paese delle meraviglie. Leoffredi dimostra di sapersi adattare a contesti differenti, dal gioco all’intrattenimento musicale, consolidando così una reputazione solida, facendosi apprezzare sempre più sia dal pubblico che dagli addetti ai lavori.

Successivamente, negli anni 2000, si dedica a contenitori quotidiani e settimanali come L’Italia sul 2, che conduce in solitaria e poi insieme a Milo Infante, e partecipa a progetti di redazione televisiva come Insieme sul Due, dimostrando una poliedricità rara nel panorama televisivo italiano.

Nonostante abbia sempre protetto la sua vita privata Monica Leofreddi in passato è finita sulle pagine di cronaca rosa. La conduttrice infatti ha avuto una relazione lunga e importante con il cantautore Antonello Venditti, durata circa nove anni. “Mi sono quasi scontrata con questo amore, che è stato una delle più grandi sorprese della mia vita” Ha confessato tempo fa a Verissimo. “All’inizio un po’ mi vergognavo. Avevo paura mi dessero l’etichetta della ‘fidanzata di’. Temevo che questa relazione mettesse delle ombre sulla mia professione.”

Un legame che, sebbene concluso, ha lasciato un segno significativo, tanto da ispirare due dei brani più celebri del cantautore, “Settembre” e “Ogni volta“: la prima scritta durante la loro relazione, la seconda dopo l’addio. Su quest’ultima bellissima e famosa canzone ha confessato: “Penso sia davvero dedicato a me. È stato scritto poco dopo la fine della nostra relazione, credo ci sia qualcosa di noi”.

In seguito, Monica ha trovato l’amore con Gianluca Delli Ficorelli, dentista e ricercatore, con il quale ha costruito una famiglia: due figli, Riccardo e Beatrice, nati tramite fecondazione assistita, e il matrimonio celebrato nel 2015. La famiglia rappresenta oggi un pilastro fondamentale della sua vita, accanto alla carriera e alle sfide personali.

Non sono mancati momenti difficili nel percorso della conduttrice. Tra questi, un periodo di persecuzione da parte di uno stalker, conclusosi nel 2014 con la condanna dell’uomo, e la lotta contro un melanoma subito dopo la prima gravidanza. “Era un melanoma.” Ha raccontato in Rai tempo fa – “Avevo partorito da due mesi e, accompagnando mio marito a fare la mappatura dei nei, la dottoressa mi ha detto che avrei dovuto togliere un neo piccolissimo sotto l’addome. Sono stata fortunata”. Monica ha sempre affrontato questi ostacoli con determinazione e trasparenza, condividendo le proprie esperienze con il pubblico e sensibilizzando su temi delicati come la salute e la sicurezza personale.