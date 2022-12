Dal 13 al 18 dicembre, si svolgerà la sedicesima edizione dei Fina World Swimming Championships (25m), i mondiali di nuoto in vasca corta che si terranno a Melbourne, in Australia.

I campionati mondiali di nuoto in vasca corta sono una manifestazione a cadenza biennale, dedicata alle gare di nuoto in piscina non olimpica (25 metri), con 48 titoli in palio. Nel 2021, ad Abu Dhabi (edizione posticipata di un anno a causa del COVID-19), l’Italia ha conquistato 16 medaglie, tra le quali 5 ori.

Gli appassionati di nuoto e di sport in generale potranno tifare gli azzurri (Thomas Ceccon, Alberto Razzetti, Margherita Panziera, Nicolò Martinenghi, Benedetta Pilato e Gregorio Paltrinieri, assente Simona Quadarella), seguendo la manifestazione sia in chiaro sulla Rai che su Sky Sport.

Di seguito, le programmazioni dedicate all’evento.

Mondiali di Nuoto in vasca corta 2022 su Rai Sport

Per quanto riguarda la Rai, l’intera rassegna iridata sarà trasmessa in diretta e in esclusiva free-to-air da Rai Sport + HD (canale 58 del digitale terrestre), ogni giorno, a partire dalle ore 9:30 del mattino, per semifinali e finali.

Il commento sarà a cura di Tommaso Mecarozzi e Luca Sacchi mentre le interviste saranno realizzate da Elisabetta Caporale.

Mondiali di Nuoto in vasca corta 2022 su Sky Sport

Su Sky Sport, invece, i mondiali di nuoto in vasca corta andranno in onda sulle reti Sky Sport Uno e Sky Sport Arena e in streaming su NOW.

La telecronaca sarà affidata a Riccardo Re, affiancato nel commento tecnico da Cristina Chiuso.

L’ospite speciale di Sky di questo evento sarà Luca Dotto, campione d’Europa nei 100 stile libero in vasca corta nel 2017 a Copenaghen, che sarà ospite in studio a Milano su Sky Sport 24, alla fine di ogni sessione delle finali, e che sarà presente con Cristina Chiuso nell’appuntamento fisso delle ore 14 all’interno dello Studio Mondiali Nuoto.

Inoltre, ogni giorno, da martedì a venerdì alle ore 18 e sabato e domenica alle ore 18:30, andranno in onda gli Highlights Mondiali Nuoto, in onda sempre su Sky Sport 24 e in serata sui canali Sky Sport.

Notte lunedì 12-martedì 13 dicembre

Ore 1

Prima giornata

Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e NOW

Martedì 13 dicembre

Ore 9.30

Prima giornata

Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e NOW

Notte martedì 13-mercoledì 14 dicembre

Ore 1

Seconda giornata

Sky Sport Arena e NOW

Mercoledì 14 dicembre

Ore 9.30

Seconda giornata

Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e NOW

Notte mercoledì 14-giovedì 15 dicembre

Ore 1

Terza giornata

Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e NOW

Giovedì 15 dicembre

Ore 9.30

Terza giornata

Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e NOW

Notte giovedì 15-venerdì 16 dicembre

Ore 1

Quarta giornata

Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e NOW

Venerdì 16 dicembre

Ore 9.30

Quarta giornata

Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e NOW

Notte venerdì 16-sabato 17 dicembre

Ore 1

Quinta giornata

Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e NOW

Sabato 17 dicembre

Ore 9.30

Quinta giornata

Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e NOW

Notte sabato 17-domenica 18 dicembre

Ore 1

Sesta giornata

Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e NOW

Domenica 18 dicembre

Ore 9.30

Sesta giornata

Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e NOW