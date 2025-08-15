Miss Italia torna in Rai: dove e quando vedere il concorso di bellezza

La decisione di portare il concorso in Rai arriva come una sorpresa, ma rappresenta l’inizio di un cambiamento significativo non solo per il programma, ma anche per i futuri sviluppi dei rapporti tra la Rai e San Marino RTV. Il concorso giunge così alla sua 86esima edizione, e nonostante le critiche che negli anni hanno messo in discussione il suo formato, il concorso continua a rappresentare un appuntamento attesissimo nel panorama televisivo italiano.

Negli ultimi anni, Miss Italia ha cercato di adattarsi ai cambiamenti della società, in particolare per quanto riguarda il concetto di bellezza. Tradizionalmente visto come un concorso che promuoveva una bellezza stereotipata e standardizzata, oggi il concorso si propone di essere più inclusivo e di rappresentare una visione della bellezza più variegata e accessibile a tutte le donne. Questo cambiamento si inserisce in un contesto più ampio di trasformazione dei concorsi di bellezza, che stanno cercando di rispondere alle nuove sensibilità culturali.

La finale di Miss Italia: dove e quando vederla

La finalissima di Miss Italia 2025 si terrà il 15 settembre a Porto San Giorgio, un incantevole borgo delle Marche, e sarà trasmessa in diretta su San Marino RTV e in streaming su RaiPlay. Il 15 settembre, Porto San Giorgio ospiterà la finalissima, un evento che non solo celebra la bellezza, ma che vuole anche valorizzare il territorio marchigiano, un aspetto che si è rivelato fondamentale per il rilancio del concorso.

La 86esima edizione di Miss Italia non rappresenta solo un ritorno a casa per il concorso, ma anche un passo importante verso una nuova direzione, che potrebbe segnare un altro capitolo della sua lunga storia. Con il sostegno di Rai e San Marino RTV, il concorso si presenta come un’opportunità per celebrare non solo la bellezza esteriore, ma anche il valore delle donne e la loro rappresentanza in tutti i settori della società.

Le 40 finaliste, selezionate tra le circa 450 tappe regionali che si sono svolte in tutta Italia, daranno vita a una serata emozionante. Di queste, 20 rappresentano le diverse regioni italiane, mentre le altre 20 sono scelte tra le 200 prefinaliste che si sfideranno dal 2 al 5 settembre a Numana, in provincia di Ancona, presso il Centro Vacanze De Angelis. Ogni concorrente avrà così l’opportunità di essere protagonista di un concorso che, pur mantenendo il suo spirito originale, ha saputo adattarsi alle sfide della contemporaneità.