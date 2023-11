Miss Italia 2023 finale: Jo Squillo conduttrice, Icy Subzero ospite musicale

Nelle scorse ore, attraverso un comunicato stampa e alcune Ig Stories, sui principali social di ‘Miss Italia 2023’, è stata annunciata la conduttrice della ottantaquattresima stagione che si terrà sabato prossimo a Salsomaggiore, ovvero Jo Squillo. La cantante, reduce dall’ultima edizione di ‘Tale e quale show’, subentra a Salvo Sottile, ultimo padrone di casa nel 2022. Non ci sarà, quindi, Manuela Moreno. Il nome della giornalista del ‘Tg2 Post’ era stato dato, per certo, durante la conferenza stampa di qualche settimana fa.

Jo Squillo, attivista di varie tematiche, tra cui femminismo, ecologismo ed è in prima fila contro la violenza sulle donne, è la terza donna, a condurre la kermesse di bellezza dopo Simona Ventura e Milly Carlucci.

Sono 40 (2 per ogni regione) a contendersi l’ambitissimo titolo di reginetta di bellezza e a prendere la corona, ad oggi, nelle mani di Lavinia Labate, l’attuale ‘Gatta nera’ de ‘Il mercante in fiera’ di Pino Insegno.

Icy Subzero ospite della finale di Miss Italia 2023

Qualche ora fa, è stata annunciata, anche la presenza di Icy Subzero, un rapper italiano nato a Roma nel 1999. Muove i primi passi nella musica tra il 2019 e 2020, fino ad arrivare all’uscita del suo primo Ep, “Sottozero” nel 2022, certificato disco d’oro dopo soli sei mesi dalla release, all’interno del quale troviamo “EGO” (36,9 milioni di stream su Spotify e 10 milioni di views su YouTube).

Quindi, “MUJER” (52 milioni di stream e 21 milioni di views per il videoclip ufficiale), pezzi che portano Icy di fronte al grande pubblico, certificati entrambi Disco di Platino. Le uscite seguenti, “PENSAVA” e “HOE + HARD” raggiungono entrambe i 10 milioni di ascolti in pochi mesi. Con un catalogo ridotto e con un totale di oltre 138 milioni di streaming per i suoi brani, l’artista ha toccato i 2,5 Milioni di ascoltatori mensili su Spotify, ed è stato selezionato tra i testimonial per la campagna Radar del 2023.