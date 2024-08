La terza coppia della dodicesima edizione Temptation Island – in onda a settembre 2024 su Canale 5 e condotta da Filippo Bisciglia – è composta da Mirco e Giulia. L’annuncio è stato dato con un video pubblicato sui canali ufficiali social e sulla piattaforma Witty Tv.

Temptation Island 2024, video presentazione di Mirco e Giulia

Mirco e Giulia sono fidanzati da nove anni e convivono da tre anni. Giulia è il gancio che ha scritto a Temptation Island, la loro situazione sentimentale ha subìto una brusca svolta.

Nel video di presentazione è lei a prendere parola per prima:

“Sono Giulia, ho 30 anni e sono fidanzata da 9 anni con Mirco. Conviviamo da 3 anni… Ho scritto io a Temptation perché da quando siamo venuti a casa nuova, un anno fa, le cose sono cambiate, il rapporto si è spento, non mi sento più valorizzata e apprezzata. Ci sono stati dei litigi. Da quando siamo venuti a vivere in questa casa, che è sua, lui mi ha mandato via alcune volte. Sono stata via anche una settimana e lui non mi ha cercata… Sono io che torno a casa sua”

Mirco conferma l’ostacolo e accetta di rimettere in gioco il rapporto con Giulia: “Sono consapevole del fatto che questa relazione non può andare avanti in questo modo sia per il bene suo che per il mio“.

Chi è Giulia di Temptation Island 2024? Età, lavoro, Instagram

Non ci sono tante informazioni su Giulia al momento. Dal video di presentazione sappiamo che Giulia ha 30 anni ed è nata il 31 marzo 1994. Sui social ha un profilo (@giulina) dov’è seguita da oltre 17mila followers, sulla sua bio è indicata una pagina di accessori dove, presumibilmente, lavora.

Chi è Mirco Rossi di Temptation Island 2024? Età, lavoro, Instagram

Mirco è originario di Arezzo. Ha 31 anni ed è nato il 31 ottobre 1993. Sul suo Instagram (@_r3d_6) è seguito al momento da poco più di 800 followers. Sul suo profilo sono visibili molte foto scattate con la sua fidanzata tra cui anche un video estratto dal party per i 30 anni di Giulia.