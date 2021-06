Lunedì 21 giugno Giulia Bevilacqua esordirà come conduttrice e lo farà su DeA Junior alla guida di Mindfulcamp, dove in brevi episodi dalla durata di circa cinque minuti, in onda tutti i pomeriggi dal lunedì al venerdì alle 14:15 sul canale 623 di Sky, porterà i propri piccoli telespettatori alla scomparta della mindfulness, che verrà esplorata attraverso esperienze accessibili ai più piccoli.

In ogni puntata infatti verrà proposta ai bambini, sotto forma di gioco, una diversa esperienza da rivivere personalmente a casa e fare propria: dalla scoperta dei sensi alla respirazione, diverse saranno le tematiche affrontate nel corso delle varie puntate da Giulia Bevilacqua, che da appassionata di mindfulness, oltre che da mamma, si getta in questa inedita avventura.

Avrà con lei due però due compagni di viaggio, il coniglietto Gentile e la scimmietta Attenta, che le daranno una mano nel coinvolgere le persone davanti al teleschermo. Mindfulcamp ha lo scopo di portare per la prima volta il mindfulness in televisione, cercando di avvicinare il pubblico a una pratica che da alcuni anni sta destando sempre più interesse a livello mediatico.

Se la mindfulness sembrerebbe aiutare gli adulti a raggiungere maggiore consapevolezza, nei bambini dovrebbe invece stimolare la loro curiosità e la loro attenzione, con il fine di far provare loro un senso di meraviglia imperituro, legato anche a una migliore connessione con l’esterno partendo da un animo più rilassato e sicuro di sè.

Giulia Bevilacqua, che prossimamente sarà una dei protagonisti della serie tv Più forti del destino, realizzata da Canale 5 con la produzione di Fabula Pictures e la regia di Alexis Sweet, oggi parteciperà alle ore 12:00 a una round table con la stampa per presentare Mindfulcamp, il nuovo programma della rete dedicata ai bambini fra i tre e i cinque anni. TvBlog più tardi parteciperà all’evento online e lo seguirà qui in diretta.