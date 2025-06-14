Milo Infante, chi è la moglie Sara (ex miss) oggi avvocato. Tutto sulla vita privata del giornalista

Dietro il volto noto e autorevole del giornalista Milo Infante c’è una figura altrettanto forte ma lontana dai riflettori televisivi: sua moglie Sara Venturi, Una donna che ha scelto la riservatezza alla notorietà pur avendo mosso i primi passi pubblici in un contesto del tutto inaspettato.

Era il 1998 quando Sara, allora ventenne, vinse il concorso di bellezza di Miss Padania aggiudicandosi la fascia che designava la più bella del Nord Italia. Ma proprio quella sera, più che una corona, trvò l’amore della sua vita. A rivelarlo è stato proprio Milo Infante in una intervista recente, dove ha ricordato il loro primo, emozionante incontro.

Chi è Sara Venturi

All’epoca del loro primo incontro, Infante era il vicedirettore di Telelombardia ed era stato chiamato a far parte della giuria del concorso di bellezza. Lei, giovane e determinata, sfilava tra le concorrenti. I due, però non si frequentarono subito. Il conduttore ha infatti raccontato di averla incontrata di nuovo anni dopo, un incontro che ha lasciato poi un segno profondo in lui.

Dopo l’esperienza al concorso di bellezza, la Venturi (classe 1969) decise di concentrarsi sugli studi universitari scegliendo di intraprendere la carriera giuridica. Laureatasi in Giurisprudenza, ottenne una specializzazione in diritto penale e intraprese la carriera giuridica. Oggi esercita con successo e collabora con NJus, un portale giuridico che produce contenuti formativi per studenti e professionisti del settore.

Nonostante la popolarità del marito, Sara è sempre rimasta lontana dalla tv. La coppia, convolata a nozze nel 2006, ha saputo costruire una solida vita familiare, lontana dai riflettori e fondata su un equilibrio fatto di rispetto reciproco e piccoli gesti d’amore quotidiani.

Dal loro amore è nato Daniele, oggi adolescente e promessa del basket italiano. Il giovane gioca infatti per l’Urania Basket di Milano, ed è già riuscito ad attirare l’attenzione degli addetti ai lavori per l’entusismo e la dedizione.

Il grande amore di Milo Infante

Infante non parla spesso di ciò che avviene nella sua vita privata e dei suoi affetti, ma quando lo fa l’amore che traspare è davvero autentico. “Che marito sono? Cerco di essere un marito che, come ha detto don Mazzi quando ci ha sposati, rinnova il matrimonio ogni giorno“, ha detto il giornalista.

“Cucino, faccio la spesa, e il sabato e la domenica pulisco di fino la casa, arrabbiandomi perché non la trovo mai pulita come vorrei. Sara è la roccia su cui si infrange l’onda: sa che mi arrabbio per dieci secondi e all’undicesimo me ne sono dimenticato”.

Una storia, quella tra Infante e la Venturi, che racconta un amore nato per caso ma coltivato con determinazione. Lei, donna discreta, ha scelto di non inseguire i riflettori. Lui, volto televisivo da tanti anni, riconosce nella moglie la forza trainante della famiglia.