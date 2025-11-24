Milly Carlucci, la stoccata a Selvaggia Lucarelli: “Una delusione solo se…”. La conduttrice di Ballando sul futuro della scrittrice

Milly Carlucci, regina di Ballando con le Stelle, recentemente si è lasciata andare ad una confessione che lascia intendere quanto sia legata alla sua squadra e di come ami tenere tutto sotto controllo per ottenere il massimo e uno spettacolo fedele a se stesso e sempre pronto a stupire. La piccola rivelazione arriva in un momento in cui girano voci, sempre più insistente, di un addio importante all’interno della giuria del programma. Una voce che, se confermata, segnerebbe un vero cambio di equilibri. Al centro di questo chiacchiericcio c’è Selvaggia Lucarelli, presenza fissa praticamente da sempre, e spesso controversa della trasmissione.

A quanto pare la giornalista potrebbe avvicinarsi a Mediaset. Un’ ipotesi che se confermata lascerebbe un grande vuoto nel talent dei vip del sabato sera di Rai Uno e che ha sollevato domande, sia nel pubblico che nella conduttrice stessa. L’idea di vedere fuori da Ballando con le Stelle Selvaggia Lucarelli lancia sconcerto da più fronti. La giurata siede dietro l’iconico bancone dal 2014 ed è impossibile oggi pensare allo show senza le sue frecciatine pungenti. Per non parlare del fatto che al di là delle dinamiche televisive, tra la giornalista e la conduttrice in questi anni si è costruito un rapporto professionale forte, fatto di fiducia e anche di scelte coraggiose.

Come la pensa Milly Carlucci

Tuttavia Milly Carlucci non è certo nuova alle tempeste mediatiche e, con il suo stile elegante e misurato, anche questa volta ha scelto di rispondere senza creare polemiche gratuite, ma lasciando intendere più di quanto sembri. Le sue dichiarazioni, rilasciate a Giovanni Terzi per Gente, offrono infatti uno sguardo sincero non solo sul rapporto con la giurata, ma anche sulla filosofia che guida vent’anni di uno show diventato un classico della TV italiana.

“Io, insieme a tutto il team di Ballando con le stelle, abbiamo sempre difeso Selvaggia da tutto e tutti: dai social, dall’azienda e da chiunque. L’abbiamo fatto perché stimiamo la sua intelligenza ed è stata una nostra personale scommessa. Sul fatto che vada via, personalmente, non so nulla ma credo me l’avrebbe detto” Ha subito messo in chiaro ma non ha esitato a dire che se accadesse sarebbe una vera delusione.”Se un tuo amico improvvisamente ti lasciasse e andasse via tu saresti contento?” Ha chiesto a sua volta.

La conduttrice coglie anche l’occasione per ribadire che la giuria di Ballando rimane solida così com’è. Nonostante le critiche – sempre molto vivaci online – Milly difende ogni componente, sottolineando l’autenticità con cui esprimono opinioni e interpretano il loro ruolo. Non esita a ricordare anche i momenti difficili, come le vicende personali di Guillermo Mariotto, ribadendo come il gruppo sia rimasto unito per sostenerlo.