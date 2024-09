La settima coppia della dodicesima edizione Temptation Island – in onda da martedì 10 settembre 2024 su Canale 5 e condotta da Filippo Bisciglia – è composta da Millie e Michele. L’annuncio è stato dato con un video pubblicato sui canali ufficiali social e sulla piattaforma Witty Tv.

Temptation Island 2024, video presentazione di Millie e Michele

Millie scrive a Temption Island per dimostrare a Michele che è solo una ragazza estroversa, il che non significa che in sua assenza lo tradirebbe. Nel video di presentazione dice:

“Sono stufa del fatto che Michele mi giudica per il mio carattere allegro e solare. Io chiacchiero con i suoi amici, ma lui dice che do troppa confidenza, che sono sempre addosso ai ragazzi. Qualsiasi cosa faccio è sbagliata. Voglio fargli capire che nonostante il mio carattere sia così, non vuol dire che io lo tradisca o che gli manchi di rispetto”

Michele non vuole sentire giustificazioni, anzi dice apertamente di non fidarsi della sua fidanzata:

“Di lei non mi fido, non ha comportamenti consoni a una ragazza fidanzata. Lei è stata con un mio amico prima di stare con me, questa cosa mi blocca nel fare un passo in più con lei. Anche i miei amici mi spingono a bloccare la nostra storia“.

Stanno insieme da 1 anno e 10 mesi ma non convivono.

Chi è Millie Moi di Temptation Island 2024? Età, lavoro, Instagram

Millie di Rimini ha 25 anni è una lashmaker e hostess. Su Instagram il suo profilo è @millie.moi ed è seguita da poco meno di 7mila followers. Ha condiviso poche foto con il suo fidanzato, fanno eccezione alcune stories in evidenza.

Chi è Michele Varriale di Temptation Island 2024? Età, lavoro, Instagram

Michele ha 28 anni, anche lui è di Rimini ed è commerciante di abbigliamento. Su Instagram è @michele_varriale95 ed ha un seguito di meno di 1000 followers. Non ha condiviso foto con la sua ragazza, bensì scatti in giro per vacanze tra Dubai o Monte Carlo.