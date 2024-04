Milan-Roma e i cori al megafono del capo ultras in diretta su Rai1, ecco cosa è successo

La diretta televisiva di Rai1 del quarto di finale di andata di Europa League Milan-Roma è stata ‘disturbata’ per buona parte del primo tempo da un capo ultras rossonero e dal suo megafono. Così i telespettatori si sono ritrovati, loro malgrado, ad ascoltare molto nitidamente la telecronaca di Stefano Bizzotto e Lele Adani, accompagnata dagli incitamenti molto coloriti, spesso volgari e offensivi, del tifoso armato sugli spalti dello stadio San Siro di un potente megafono.

Una situazione che, per via del linguaggio letteralmente da stadio, stava per diventare imbarazzante e che è stata risolta dalla squadra di RaiSport, che intorno alla mezz’ora della prima frazione di gioco ha di fatto spento i microfoni ambientali collocati nei pressi della curva del Diavolo. Risultato: la telecronaca di Bizzotto e Adani è andata avanti senza interferenze fastidiose.

Milan-Roma, il problema sonoro del capo ultras

Perché la voce del capo ultras del Milan si sentiva molto chiaramente nella diretta di Rai1 e in misura molto più ridotta su Dazn e Sky, le altre due televisioni italiane che stanno trasmettendo il match? La risposta è molto semplice: perché il tifoso era fisicamente più vicino ai microfoni della tv di Stato. Che è quindi dovuta intervenire a diretta in corso, per mettere fine al curioso inconveniente.