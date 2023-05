Dopo il pareggio di ieri tra Real Madrid e Manchester City, questa sera, mercoledì 10 maggio, si giocherà il primo atto dell’euroderby valevole per la semifinale di andata della UEFA Champions League 2022-2023 tra Milan e Inter.

I rossoneri di Stefano Pioli e i nerazzurri di Simone Inzaghi, stasera, si incontreranno per la quarta volta in questa stagione dopo i due match di Serie A (il primo vinto dal Milan e il secondo vinto dall’Inter) e dopo la finale della Supercoppa Italiana (vinta dai nerazzurri).

Per quanto riguarda la Champions League, invece, Milan e Inter si scontreranno nella massima manifestazione continentale per club per la terza volta nella loro storia, dopo la semifinale del 2003 e i quarti di finale del 2005 (in entrambi i casi fu il Milan a passare il turno).

Per via della norma dell’AgCom stando alla quale, per gli eventi considerati di particolare rilevanza per la società, deve essere assicurata la trasmissione in chiaro, Milan-Inter, oltre che su Prime Video, andrà in onda anche in chiaro su TV8, con la copertura targata Prime Video che renderà disponibile la diretta della partita sul canale in chiaro di Sky.

Milan-Inter, riepilogando, andrà in onda su TV8 e Prime Video a partire dalle ore 21. Il pre-partita, condotto da Giulia Mizzoni, con la partecipazione di Alessandro Nesta, Clarence Seedorf, Diego Milito e Julio Cesar, avrà inizio alle ore 19:30. La partita sarà commentata da Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini, con Alessia Tarquinio, Fernando Siani e Alessandro Alciato a bordo campo. Il post-partita andrà in onda su TV8 a partire dalle ore 22:50.

Nel pre-partita, inoltre, Marco Cattaneo intervisterà due ospiti d’eccezione: l’ex rossonero Andriy Shevchenko e l’ex nerazzurro Samuel Eto’o.

Il match sarà visibile anche per i clienti Sky (abbonati al servizio Amazon Prime) attraverso l’app di Prime Video presente su Sky Q e Sky Glass.

Su Sky Sport, infine, andranno in onda regolarmente gli studi Champions League Show, condotti da Anna Billò, con la partecipazione di Alessandro Costacurta, Fabio Capello, Paolo Condò, Esteban Cambiasso e Mario Giunta, alle ore 20, alle ore 23 e alle ore 24 (Champions League Show-After Party), su Sky Sport 24 e Sky Sport Uno.