Nel luglio 2014 Daniela Zuccoli, vedova dell’indimenticato Mike Bongiorno in un’intervista rilasciata a La Repubblica si sfogò senza nascondere il suo dispiacere per quel ricordo mancato dedicato allo storico conduttore scomparso nel settembre 2009. Si chiese “Come mai la Rai, la prima azienda culturale pubblica, non ha memoria e ignora le proprie radici? Perché non gli ha mai dedicato un documentario, una fiction, un premio o una serata?“. Ci trovammo nelle vicinanze del quinto anniversario dal giorno della sua scomparsa.

Nicolò Bongiorno a Unomattina: “Ci sarà un grande film sulla vita di mio padre Mike”

Sono passati ben 9 anni da quell’intervista e oggi, 4 maggio 2023, Nicolò Bongiorno, figlio di Mike nonché Presidente della fondazione Mike Bongiorno è stato ospitato da Massimiliano Ossini a Unomattina. Durante il suo intervento ha portato una notizia evidentemente attesa da tempo riguardante suo padre:

“Sto seguendo tante cose legate alla memoria di Papà. In Rai faremo una fiction sulla sua vita molto presto. Ci sarà un grande film sulla sua vita“. Il progetto dunque si farà, non si parla di date precise per il momento ma quel “molto presto” fa ben sperare se pensiamo che nel 2024 saranno passati già 15 anni dall’ultimo saluto per Mike.

Eccoli insieme, Ossini e Nicolò, durante le riprese di una puntata di Kalipé – A passo d’uomo, trasmessa nel gennaio 2022 su Rai 2. In quella occasione il figlio di Mike raccontò la disavventura avuta da suo padre, quando rimase bloccato sul Monte Cervino durante le riprese di uno spot.

Come è stato ricordato Mike in questi anni?

Tra gli omaggi di spicco – al di là di quelli trasmessi a cavallo dei giorni nell’ultimo saluto – registrati negli anni scorsi, Mediaset nel giorno del decimo anniversario della morte trasformò l’intera giornata dell’8 settembre 2019 in un Mike Day. Canale 5 infatti trasformò il palinsesto di un giorno intero a senso unico riportando in tv una parte della storia di Mike in Fininvest/Mediaset. Da Bis a La ruota della fortuna fino a show come Viva Napoli e l’intera serata del ventennale di Canale 5 (settembre 2000) che condusse insieme a Paolo Bonolis.

In Rai programmi come Techetechetè nel 2012, 2016, 2017 hanno rispolverato sketch e ospitate di Mike. Nel 2018 lo hanno incluso nella puntata dei ‘Quattro moschettieri’ insieme a Pippo Baudo, Corrado ed Enzo Tortora. Il 7 settembre 2019 è andato in onda lo speciale monotematico ‘Superstar’ Mike e la Rai – Un amore senza fine.

La figura di Mike non è mai passata in secondo piano quando si pensa ai game show, il fil-rouge è rimasto sempre attivo e a confermare l’importanza di ciò che Mike ha lasciato in eredità al piccolo schermo ci pensa il figlio Nicolò, che da suo padre ha appreso la professionalità e la voglia di credere in progetti importanti che non si fermano solo ai media ma va oltre, arrivando sino ai temi ambientali.