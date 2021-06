Michele Merlo è morto. Il cantante di Amici aveva 28 anni

Michele Merlo è morto. Non ce l’ha fatta il cantante che aveva partecipato alla diciassettesima edizione di Amici. Il ragazzo era ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell’Ospedale Maggiore di Bologna in seguito a un’emorragia cerebrale derivante da leucemia fulminante.

Michele Merlo, noto con il nome d’arte di Mike Bird, si era sentito male qualche giorno fa a casa della sua fidanzata. Tra giovedì e venerdì ha dovuto affrontare un difficilissimo intervento chirurgico, come ha dichiarato la famiglia in un comunicato stampa diffuso mediante i suoi consulenti.

Purtroppo le sue condizioni stavano peggiorando giorno per giorno, con il padre che aveva dichiarato solo ieri che le speranze erano ridotte al lumicino. Il genitore tuttavia in un’intervista a Repubblica Bologna aveva dichiarato che suo figlio si era recato al pronto soccorso, ma era stato mandato via il giorno prima dell’operazione:

“Michele si sentiva male da giorni e mercoledì si era recato presso il pronto soccorso di un altro ospedale del bolognese che, probabilmente, scambiando i sintomi descritti per una banale forma virale lo aveva rispedito a casa. Anche durante l’intervento richiesto al pronto soccorso, nella serata di giovedì, pare che lì per lì non fosse subito chiara la gravità della situazione”.

Contro il ragazzo allora in pericolo di vita si erano vergognosamente scatenati anche i no vax. Il padre ha dichiarato che Merlo non era ancora stato vaccinato:

“Ci preme smentire categoricamente quanto alcuni disinformati scrivono sui social: Michele non è stato in nessun modo vaccinato contro il Covid. Michele è stato colpito da una severa forma di leucemia fulminante con successiva emorragia cerebrale”.

Michele Merlo aveva partecipato all’edizione numero 17 del talent show con la conduzione di Maria De Filippi. Il ragazzo gareggiava tra le fila della Squadra Bianca, allora capitanata da Morgan. L’ex leader dei Bluvertigo tuttavia abbandonò il programma, cedendo il posto ad Emma Marrone. Proprio ieri la cantante salentina aveva twittato un messaggio di incoraggiamento al suo ex allievo. Nel 2019 Merlo era stato tra i semifinalisti di Sanremo Giovani.

Foto: account Instagram Michele Merlo