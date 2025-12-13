Michele Bravi ospite ad Amici: età, carriera, situazione sentimentale, l’incidente, la depressione

Quando Michele Bravi torna ad Amici, è sempre una grande emozione. Il cantautore porta con sé tutta la sua sensibilità artistica assieme al talento che nel corso degli anni lo hanno trasformato in uno dei cantanti contemporanei più acclamati. Ogni volta che mette piede negli studi di Maria De Filippi, il pubblico sa di trovarsi davanti a un artista che non ha mai avuto paura di confrontarsi con ciò che lo ha ferito, né di trasformarlo in musica.

La storia di Michele Bravi è quella di un ragazzo partito da una piccola città umbra per inseguire un sogno. A differenza di molti colleghi, Bravi non si è mai limitato a cavalcare la popolarità ottenuta nei talent, ma l’ha rimodellata, rendendola un punto di partenza e non di arrivo. Prima di arrivare al presente, i fan sanno che ha dovuto attraversare ciò che lo ha reso l’artista e l’uomo che è oggi: non solo successi, ma anche ferite dolorose che hanno messo alla prova la sua identità e il suo rapporto con la musica.

Gli esordi a X Factor e l’arrivo del successo

Classe 1994, nato a Città di Castello, Michele Bravi cresce circondato dalla musica. Il canto nella sua vita arriva prestissimo, grazie al coro con cui si è cimentato da piccolissimo, mentre pianoforte e chitarra diventano compagni stabili della sua adolescenza. Nel 2013 tenta il salto nel mondo dello spettacolo iscrivendosi ai casting di X Factor: da quella scelta, apparentemente impulsiva, nascerà tutto.

Inserito nella categoria Under Uomini guidata da Morgan, Michele Bravi attira subito l’attenzione per il suo timbro pulito e il suo modo sorprendente di interpretare i brani. La svolta arriva quando Tiziano Ferro gli affida il brano La vita e la felicità, scritto insieme a Zibba: un inedito che non solo vince la settima edizione del talent, ma conquista anche la vetta delle classifiche.

Il successo apre la strada al primo EP, quindi al debutto discografico con l’album A passi piccoli (2014), ricco di collaborazioni di prestigio: da Giorgia a Zampaglione, da Luca Carboni a Tiziano Ferro. Un ingresso nel mercato musicale solido e sostenuto da autori di altissimo livello.

Nel 2015 arriva un periodo di trasformazione: nuovo contratto discografico, un canale YouTube che gli permette di raccontarsi senza filtri, un EP in inglese e il ritorno come ospite a X Factor. Nel 2017 Bravi approda per la prima volta al Festival di Sanremo con Il diario degli errori, una canzone che diventa uno dei suoi maggiori successi e che certifica la sua maturità artistica. Gli anni che seguono sono molto intensi: conduzioni televisive, l’album Anime di carta, numerose collaborazioni, il duetto con Annalisa sul palco dell’Ariston, la partecipazione a progetti musicali e festival estivi. Il cantautore esplora anche la recitazione, comparendo nella fiction La Compagnia del Cigno.

Nel 2021 pubblica La geografia del buio, album profondamente introspettivo che riflette il periodo più buio della sua vita. L’anno successivo torna a Sanremo con Inverno dei fiori, confermandosi tra i cantautori più apprezzati della scena pop.

L’incidente, la ferita che ha cambiato tutto

Il 22 novembre 2018 per Michele Bravi è una data incancellabile, un punto di rottura nella sua vita. Quel giorno mentre era alla guida di una vettura del car sharing viene travolto da un incidente stradale in cui perde la vita una donna di 58 anni. Da quel momento Bravi si ritira totalmente dalle scene, vivendo un crollo emotivo profondo. “Avevo appena finito di fare le prove dei concerti che ci sarebbero stati da lì a pochi giorni… Sì, è cambiato tutto perché è cambiato il mio modo di vedere le cose. Prima quello che mi capitava si divideva in modo binario: bene o male, bianco o nero, giusto o sbagliato. Ora è tutto diverso” Raccontava al Corriere della Sera.

Dopo che la giustizia fa il suo corso, l’artista non torna di colpo alla ribalta. Serve tempo, ascolto, cura. Solo a distanza di molti mesi riprende lentamente la sua attività, trovando nella musica un modo per elaborare ciò che è successo. Michele Bravi in seguito ha parlato apertamente di fragilità, panico e depressione. Un atto non comune nel mondo dello spettacolo, spesso attento a preservare un’immagine di forza. La sua testimonianza è diventata un punto di riferimento per molti fan che hanno visto nella sua vulnerabilità una forma di coraggio.

Sulla vita sentimentale Bravi è sempre stato discreto. Nel 2017 ha raccontato di aver vissuto una relazione importante con un ragazzo, spiegando di non voler catalogare la propria identità in definizioni rigide. Negli anni successivi evita di rendere pubblici dettagli sentimentali, tranne confermare – nel 2022 – di essere legato a una persona estranea al mondo della musica.

Negli ultimi anni è stato giudice della fase serale di Amici, ruolo che gli ha permesso di mostrare un lato più tecnico e maturo. Oggi Michele Bravi è un artista completo, in costante mutazione e sempre pronto a trasformare in musica le sue emozioni. Lo vedremo nel talent show di Maria De Filippi nella puntata del 14 dicembre.