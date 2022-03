Michela Giraud sarà la prima italiana ad avere uno special comico tutto suo. La stand up comedian romana debutterà su Netflix il 6 aprile con lo show Michela Giraud, la verità, lo giuro!, con l’ambiziosa vetrina dei 190 Paesi del mondo che potranno conoscere la sua comicità.

Location dell’evento sarà il palco del Vinile a Roma. Qui l’attrice racconterà in maniera divertente alcuni degli aneddoti che riguardano la sua vita, puntando anche stavolta sull’autoironia, dote che ha sfoderato spesso durante l’esperienza della prima edizione di LOL – Chi ride è fuori su Amazon Prime.

Sorprende che ad aggiudicarsi il suo special comico prodotto da DAZZLE sia stato il colosso di Reed Hastings e non l’acerrimo rivale di Jeff Bezos, che si è limitato a darle un ruolo da attrice non protagonista nella commedia a tinte queer Maschile singolare.

Nonostante il periodo pandemico si sia rivelata una stangata per gli stand up comedian, abituati ad esibirsi dal vivo nei locali, per la comica romana è stato comunque un momento davvero d’oro: oltre alle due produzioni sulla piattaforma Prime Video, abbiamo avuto modo di vederla all’opera per due edizioni di fila in CCN – Comedy Central News dopo anni sotto la gestione di Saverio Raimondo (Comedy Central è l’unica credibile palestra televisiva per aspiranti comici), ma anche allo Speciale Disco Estate dei Seat Music Awards al fianco di Nek, risultando una conduttrice con una verve fuori dal comune rispetto alla media delle colleghe di Rai 1.

In realtà ad accorgersi maggiormente del talento della Giraud è stata Mediaset, che le ha affidato una serata a Le Iene Show e il ruolo da disturbatrice (in comproprietà con Katia Follesa, altra reduce di LOL – Chi ride è fuori) nell’one woman show di Michelle Hunziker, Michelle Impossible, andato in onda in due puntate lo scorso mese su Canale 5.

Foto: Netflix