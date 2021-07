Un lancio inedito che avrà stupito gli spettatori, ma solo per qualche minuto: “Non so se consigliarvi questa sera di seguire In onda con Concita De Gregorio e David Parenzo”, comunica Enrico Mentana in coda al telegiornale. “C’è un ospite di rilievo come Sabino Cassese, ma l’altro…”.

“L’altro”, per la cronaca, è proprio lui, che in pochissimo tempo passa dallo studio del Tg La7 a quello del talk di access prime time. Un siparietto non nuovo, già testato qualche anno fa quando, prima di trasferirsi proprio a In Onda, il direttore avvisò: “Non è che ci siano grandi ospiti stasera”.

Una mini-gaffe, ad ogni modo, Mentana la commette dimenticando completamente l’altro nome presente in lista, ovvero quello del virologo Matteo Bassetti, a dire il vero un po’ tagliato fuori dal dibattito di puntata incentrato soprattutto sulle vicende politiche e sulla riforma Cartabia.

Riguardo a In onda, c’è inoltre da segnalare la prossima conduzione in solitaria da parte della De Gregorio. Avverrà sabato sera, quando al suo fianco non avrà Parenzo: “Ti lascio sola – annuncia quest’ultimo – lo dico a beneficio di quei giornali che si interessano alla nostra coppia. Non abbiamo litigato, ho un improrogabile impegno e Concita sarà da sola, ma ci rivediamo lunedì”.