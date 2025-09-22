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Melek ha una minaccia di aborto. Il drammatico spoiler de La notte nel cuore

Le anticipazioni de La Notte nel cuore rivelano che Melek ha una minaccia d’aborto: la giovane vivrà momenti drammatici. Tutti gli spoiler.

di Barbara Di Castro
Melek ha una minaccia di aborto. Il drammatico spoiler de La notte nel cuore
22 Settembre 2025 14:30

La Notte nel cuore è tra le soap turche in onda su Canale 5. La dizi ha monopolizzato gli ascolti sin dal suo debutto: amori, intrighi, passioni e vendette, sono gli ingredienti che rendono la trama de La Notte nel cuore appassionante e ricca di colpi di scena. I gemelli Melek e Nuh, decidono di scoprire la verità sulla loro madre che li ha abbandonati da piccoli: i due lasciano la loro città e si trasferiscono in Cappadocia dove si trova Sumru, la loro mamma. La donna è sposata con un ricco imprenditore e ha un’altra famiglia.

Le vicende dei fratelli prenderanno una piega inaspettata. Ritroveranno la madre e si innamoreranno, ma le cose non saranno facili per entrambi. Sumru sarà cacciata di casa dal marito Samet, e dovrà reiventarsi. Melek e Nuh si appoggeranno a Tahsin, uomo facoltoso interessato soprattutto a fare del male ai Sansalan. Melek si innamora di Cihan, primogenito di Samet: i due dovranno superare diversi ostacoli per stare insieme. Per diverse volte a causa della famiglia si dicono addio, e la giovane tenta anche di ucciderlo.

Malek riesce ad evitare il carcere perché Cihan ritira la denuncia, il giovane scopre che è in dolce attesa. Dopo un distacco i due si ritrovano e provano ad appianare gli ostacoli che li hanno portati ad allontanarsi. Sono molto presi l’uno dall’altra e questa volta sono determinati a non subire interferenze. Stanno per diventare genitori e si vogliono godere appieno di questo bellissimo momento. Del resto entrambi hanno sofferto molto e meritano di essere felici.

Melek si sente male: perderà il bambino?

Gli spoiler che circolano in rete su La Notte nel cuore e che riguardano Melek rivelano che la giovane ha ritrovato la serenità con Cihan, anche se il loro rapporto è ancora segreto, e si sta realizzando anche professionalmente: Tahsin le ha regalato studio di fisioterapia in cui lei sarà il capo. Purtroppo un evento sconvolgerà la sua serenità.

Melek e Chian tornano insieme
La notte nel cuore spoiler drammatici- foto mediaset-tvblog.it

Melek starà male: la sorella di Nuh avrà una minaccia di aborto. Mentre è a passeggio con Cihan avrà dei forti dolori all’addome che la costringeranno a piegarsi in due. Preoccupato Sansalan le chiederà cosa succede e Melek gli riferirà che sta bene, ma in realtà non è così. Qualche minuto dopo cambierà idea e chiederà aiuto al Cihan. “Tesoro, sta succedendo qualcosa al bambino”, dirà Melek preoccupata. “Amore mio, non succederà niente. Andiamo subito in ospedale”. 

Chian soccorre Melek: come sta la giovane

Preoccupato Chian decide di portare Melek in ospedale, la giovane potrebbe avere una minaccia d’aborto e perdere il bambino. Per ora non ci sono notizie in merito alle condizioni di salute di Melek, ne tanto meno è noto se è ancora in dolce attesa, ma lo spoiler drammatico ha allertato immediatamente i fans della dizi turca.

Intanto Nihayet rivela a tutta la famiglia che Samet Sansalan è il padre di Bunyamin Pekdemir: una rivelazione che porrà ancora una volta in cattiva luce il ricco imprenditore. Dopo aver saputo di essere un Sansalan, Bunyamin avrà un malore.

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