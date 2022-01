Anche questa sera, nell’edizione serale del Tg1, Amadeus ha ufficializzato la presenza di un nuovo super ospite per quanto riguarda la 72esima edizione del Festival di Sanremo, oramai ai nastri di partenza.

Il 1° febbraio 2022, nel corso della prima serata di Sanremo 2022, si esibiranno i Meduza, gruppo dance/house italiano conosciuto in tutto il mondo:

Amici del Tg1, sono felice di comunicarvi che un’altra perla musicale si aggiunge al 72esimo Festival di Sanremo. Il 1° febbraio balleremo con i Meduza, è una band che fa ballare tutto il mondo con la musica dance, popolarissima e conosciutissima. E devo dirvi che sono tutti ragazzi italiani. E di questo, siamo felici. Evviva i Meduza che saranno al Festival di Sanremo.

Definiti dal Tg1, i “i Måneskin della dance” proprio per il fatto di essere molto conosciuti a livello internazionale, ricordiamo che, nel corso della prima serata, si esibiranno anche i Måneskin, vincitori della scorsa edizione con Zitti e Buoni.

Meduza: chi sono?

I Meduza è una band dance italiana composta dai tre produttori Simone Giani, Luca De Gregorio e Mattia Vitale.

I loro nomi, per chi non ascolta musica dance, probabilmente, non diranno nulla ma Giani, De Gregorio e Vitale, con il progetto Meduza, hanno raggiunto risultati e riconoscimenti importanti a livello internazionale.

Da citare, in primis, la nomination ai Grammy Awards 2020, gli Oscar della musica, nella categoria Best Dance/Electronic Recording (Miglior registrazione dance), ottenuta con il singolo Piece of Your Heart che vede la partecipazione dei Goodboys, duo dance britannico.

Piece of Your Heart ha raggiunto i primi posti in classifica in tutta Europa.

I Meduza hanno bissato il successo del primo singolo con Lose Control che vede sempre la partecipazione dei Goodboys e della cantante Becky Hill.

Nel 2020, secondo Forbes, i Meduza sono stati gli artisti italiani più ascoltati al mondo su Spotify.

Nel 2021, invece, sono stati i primi artisti italiani ad esibirsi dal vivo al The EllenDegeneres Show.

Il loro ultimo singolo in ordine di tempo è Tell It to My Heart. L’anno scorso, invece, la band ha pubblicato l’EP Introducing Meduza.