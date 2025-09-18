Mediaset, weekend con la più amata soap turca: andrà in onda anche di domenica

Mediaset cambia la programmazione domenicale e manda in onda la più amata tra le dizi che hanno fatto breccia nel pubblico.

Novità in vista nel palinsesto Mediaset nel fine settimana del 20-21 settembre. Una delle dizi turche più amate di Canale 5 andrà in onda nel daytime del weekend con puntate speciali di due ore. La soap proseguirà anche nella serata della domenica, in sostituzione di Amici 25. Il debutto dello storico talent di Maria De Filippi slitterà infatti di una settimana.

Per rivedere le esibizioni e le sfide degli allievi di Amici bisognerà attendere fino a domenica 28 settembre, quando il talent show andrà in onda nella fascia pomeridiana di Canale 5. L’apprezzatissima soap turca si troverà così a sfidare Domenica In, il talk show di Rai 1 affidato anche quest’anno a Mara Venier, trasmesso dalle 14 alle 17 circa.

Mediaset, l’amatissima dizi turca proposta anche la domenica pomeriggio

Appuntamento raddoppiato con La forza della donna, che nel fine settimana del 20 e 21 settembre andrà in onda con puntate speciali della durata di due ore. I nuovi episodi della fortunata soap verranno trasmessi sabato 20 settembre, dalle 14:35 alle 16:30 circa, e domenica 20 settembre al posto di Amici 25, posticipato di una settimana.

Nel frattempo l’approdo al sabato pomeriggio della dizi con Bahar e Sarp è stato bagnato dal successo. Premiata dagli ascolti la scelta di Mediaset di trasmettere La forza di una donna nel pomeriggio del sabato. A dirlo sono i dati degli ascolti, con una media superiore a 2 milioni di spettatori e il 21% di share (con punte del 25%).

Nettamente battuta la concorrenza Rai, che non è riuscita a superare la media del 10% di share nella medesima fascia oraria con i programmi Linea Blu e Passaggio a Nord-Ovest. Cifre che hanno permesso a La forza di una donna di trainare al meglio il debutto stagionale di Verissimo. Il talk show condotto da Silvia Toffanin ha fatto registrare una media di oltre 1,7 milioni di spettatori e il 22,5% di share.

Insomma, ottimi risultati nella gara Auditel per La forza di una donna che continuerà a tenere banco nel pomeriggio del fine settimana sulla rete ammiraglia Mediaset. Spazio alle tormentate vicende di Sarp, Bahar e Sirin anche nelle giornate del 20 e 21 settembre per la dizi che continua a registrare ascolti nettamente in crescita, segno della crescente attenzione da parte del pubblico.

Confermato invece l’appuntamento in prime time per un’altra seguitissima soap turca: La notte nel cuore. La dizi con Ece Uslu nei panni di Sumru, donna dal passato tormentato e dal presente più che mai incerto, andrà in onda con una singola puntata a settimana su Canale 5. Niente più raddoppi per le vicende di Nuh e Melek, come previsto fino a questa settimana.

Altra conferma nel preserale del fine settimana di Mediaset, dove verranno riproposte le repliche di Avanti un altro, il game show condotto da Paolo Bonolis con la partecipazione dell’inseparabile Luca Laurenti.