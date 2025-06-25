Mediaset stravolge tutto, cosa accadrà a The Family e La Forza di una donna

A partire dal prossimo 30 giugno sono previsti dei cambiamenti radicali nella programmazione pomeridiana di Canale 5. In primo luogo Tradimento andrà in pausa nella fascia del primo pomeriggio. Sono previsti due mesi di stop nel daytime feriale e in prime time per la dizi turca con Guzide e Oylum che ritornerà a settembre, dopo la pausa estiva, per concludere la seconda e ultima stagione.

Al posto di Tradimento, dalle 14:10 alle 15:10 circa, Canale 5 manderà in onda le puntate di Forbidden Fruit, una nuova soap turca incentrata sulla storia di due sorelle molto unite ma anche molto diverse per temperamento e obiettivi. Gli “ingredienti” saranno gli stessi che hanno fatto la fortuna delle serie turche di Mediaset: amori, inganni, intrighi. Ma anche altre soap come The Family e La forza di una donna saranno coinvolte nei cambiamenti del palinsesto durante la stagione estiva.

The Family e La forza di una donna, Mediaset cambia tutto

Cambiamenti in vista anche per La forza di una donna a fare data da lunedì prossimo, 30 giugno, quando le nuove puntate della dizi turca slitteranno nella fascia del primo pomeriggio della rete ammiraglia Mediaset. La serie che sta riscuotendo un ottimo successo sul piano degli ascolti non andrà più in onda alle 14:45, ma dalle 15:10 in avanti.

Le nuove puntate della serie con Bahar come protagonista non verranno più trasmesse dalle 14:45. I nuovi episodi de La forza di una donna slitteranno dalle 15:10 in avanti nel daytime feriale, proseguendo fino alle 16:00. Lo slittamento porterà a una variazione anche nella programmazione per The Family 2. Le puntate finali della serie con Aslan e Devin non verranno più trasmesse dalle 16:00 in poi.

Gli episodi della seconda e ultima stagione di The Family slitteranno alle 16:20, dopo la striscia de L’Isola del famosi. Riduzione dunque nel daytime feriale per la soap turca che si avvia verso il gran finale di stagione. The Family andrà avanti fino alle 17:00 prima di passare la linea alla diretta di Pomeriggio 5 News, lo spin-off estivo di Pomeriggio 5 condotto da Alessandra Viero.

Il ritorno delle puntate di un’ora di The Family 2 ha risollevato le sorti degli ascolti della soap, tornati a essere positivi. La media fatta registrare in queste settimane si attesta intorno a uno share oscillante tra il 17 e il 19%, superando la soglia degli 1,3 milioni spettatori a puntata. Questi dati hanno permesso alla soap – adattamento turco della serie Usa I Soprano – di battere nettamente la concorrenza di Ritorno a Las Sabinas.

La soap spagnola che nel periodo estivo sostituisce Il Paradiso delle Signore nel daytime pomeridiano di Rai 1 finora non è decollata. La serie iberica, in onda nella stessa fascia oraria di The Family, continua a raccogliere solo le briciole. Ritorno a La Sabinas è ferma a una media di circa 750 mila spettatori giornalieri con uno share deludente che si aggira tra il 9 e il 10%.