Mediaset, quando chiude il Gf Vip: il cambio in corsa e il futuro di Ilary Blasi

Il Grande Fratello Vip non finisce qui. Nonostante un debutto incerto e una curva Auditel che ha faticato a stabilizzarsi, il reality di punta di Canale 5 sembra aver trovato la quadra produttiva necessaria per giustificare un cambio di rotta.

Le ultime indiscrezioni, trapelate dai corridoi di Cologno Monzese, puntano verso un prolungamento ufficiale della messa in onda: il sipario sulla Casa non calerà più il 5 maggio, come inizialmente previsto, ma slitterà di due settimane, fissando l’ultimo atto per martedì 19 maggio.

La manovra di Pier Silvio Berlusconi e del suo team non è solo una questione di palinsesto, ma una risposta tattica alla capacità del programma di rigenerarsi in corsa.

Sebbene i fasti delle edizioni record siano lontani, la tenuta dei numeri attuali è stata giudicata sufficiente per autorizzare l’extra-time.

Gf vip: il dietrofront e l’incoronazione della Blasi

A convincere i vertici Mediaset, pare, è stata la metamorfosi interna del cast. Dopo una fase di stanca, le dinamiche tra gli inquilini hanno subito un’accelerazione imprevista.

Il “motore” del racconto si è riacceso grazie a figure esperte come Alessandra Mussolini, Antonella Elia e Adriana Volpe, la cui presenza ha garantito quel mix di attrito e dibattito indispensabile per la sopravvivenza del format sui social e nelle dirette di Mediaset Extra, che stanno portando a casa numeri record.

Il nodo principale resta ora la gestione della programmazione settimanale. Con lo slittamento della finale, resta da capire se verrà mantenuto il doppio appuntamento.

La sfida per Ilary Blasi sarà mantenere alta la tensione per altri quattordici giorni, trasformando una chiusura “lunga” in un evento mediatico capace di resistere alla frammentazione degli ascolti estivi.