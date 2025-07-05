Mediaset, perchè si ferma La Notte nel Cuore

Stop a La notte nel cuore. Ecco perché i vertici di Mediaset hanno deciso di fermare la fortunata soap turca di Canale 5.

Ottimi riscontri per la soap che prosegue il fecondo filone delle dizi turche di Canale 5. La notte nel cuore viaggia intorno a uno share del 15% e il 1° giugno ha superato la soglia dei due milioni di telespettatori (con il 15,7% di share). Insomma, un buon risultato per la soap ambientata in Cappadocia e che nel cast annovera volti già noti al pubblico italiano come quelli di Ece Uslu e Aras Aydin.

Mediaset però ha deciso di fermare la fortunata serie turca che sta appassionando il pubblico della rete ammiraglia. Conferma invece tra le soap per l’appuntamento con Beautiful che andrà avanti anche nel fine settimana pomeridiano. La storia soap americana continua a confermarsi un evergreen con una media auditel intorno ai 2,3 milioni di spettatori giornalieri e uno share tra il 18 e il 19%.

La notte nel cuore, perché Mediaset ferma la soap

Nella settimana che va dal 7 al 13 luglio sono previste delle variazioni nel palinsesto di Mediaset per quanto riguarda la messa in onda de La notte nel cuore. La soap con Sumru, Nuh e Melek non verrà trasmessa nel prime time. La dizi turca che sta riscuotendo un buon successo di pubblico su Canale 5 salterà un appuntamento per lasciare spazio alla finale del Mondiale per club.

I vertici di Cologno Monzese hanno dunque deciso una settimana di stop per La notte nel cuore nella fascia del prime time di Canale 5. La serie turca non andrà in onda domenica 13 luglio alle 21:35. Al suo posto gli spettatori assisteranno alla finalissima del Mondiale per club. Gli appassionati delle vicende di Nuh e Sevilay dovranno aspettare il 15 luglio per vedere nuovamente una puntata in prima visione assoluta.

In via eccezionale infatti La notte nel cuore andrà in onda di martedì sera. Appuntamento dunque fissato a martedì 15 luglio per un altro ciclo di episodi della soap che in lingua originale si intitola Siyah Kalp. Il cambio di palinsesto Mediaset dal 7 al 13 luglio coinvolgerà anche la soap opera tedesca Tempesta d’amore destinata a fermarsi per una lunga pausa estiva. Tornerà direttamente in onda dal 1° settembre sempre su Rete4.

Dal prossimo lunedì mattina, al posto di Tempesta d’amore Mediaset manderà in onda le repliche de La rosa della vendetta. Diversa la situazione per Beautiful: la “regina della soap” a stelle strisce non si fermerà nemmeno nel weekend. Per le vicende di Brooke e Ridge è confermata in onda sette giorni su sette con puntate in prima visione assoluta.

Da sabato 12 luglio intanto debutterà una una nuova soap turca nel fine settimana di Mediaset. Il suo nome è Innocence. in onda dalle 15:30 alle 16:30. A seguire le repliche delle prime due stagioni di Viola come il mare, con Francesca Chillemi e Can Yaman.