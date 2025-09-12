Mediaset, le serie turche cambiano ancora orario: cosa succede

La Turchia è una potenza non solo geopolitica ma anche in qualità di Paese esportatore di serie tv, il terzo al mondo dopo Stati Uniti e Regno Unito. E non da oggi. Le dizi negli anni si sono sempre più affinate sotto il profilo estetico e “occidentalizzate” quel che basta per essere spendibili su una vasta platea internazionale.

In più i costi di produzione decisamente contenuti rispetto a quelli americani spiegano perché questi prodotti che costano poco e garantiscono comunque qualità e soprattutto ottimi ascolti abbiano conquistato una crescente popolarità – diventando ormai un appuntamento fisso della lunga estate televisiva italiana – grazie alle loro trame sentimentali, agli scenari esotici e a cast di attori dal grande fascino.

Con la fine della pausa estiva i programmi di punta di Mediaset stanno gradualmente riprendendo il loro posto all’interno del palinsesto. Le soap turche, ottime macchine per macinare ascolti durante l’estate, così vengono spostate o comunque lasciano il loro posto. Alcune trovano spazio su Mediaset Infinity, altre finiscono nel fine settimana. Qualche soap è tornata a prendersi anche lo slot del prime time. Ecco i principali cambiamento di orario.

Cambio orario per le soap turche di Mediaset

Conferme e novità per una delle nuove dizi turche di Canale 5: Forbidden Fruit. La soap incentrata sulle vicende delle sorelle Yılmaz rimane nello slot orario che segue immediatamente la “regina della soap” ovvero Beautiful. La dizi con Zeynep e Yildiz continuerà ad andare in onda dalle 14.25 alle 15.46.

In questo caso la novità riguarda il fine settimana, quando non verranno più trasmessi gli appuntamenti sostituiti da La forza di una donna. Cambiamenti in vista dunque per la soap con Bahar. L’orario de La forza di una donna è destinato a cambiare ancora dopo lo slittamento della scorsa settimana, con l’inizio della puntata anticipato alle 15:45 (dalle 17:15).

La soap che in originale si intitola Kadin anticiperà di un altro quarto d’ora. Inizio previsto alle 15:30 per La forza di una donna che continuerà dunque a fungere da traino per il nuovo programma d’informazione affidato a Gianluigi Nuzzi, Dentro la notizia. Una grande novità è rappresentata dal fine settimana, quando andranno in onda due puntate a partire dalle 14:30 per anticipare il ritorno di Verissimo, condotto come sempre da Silvia Toffanin.

Dovrebbe invece essersi conclusa l’avventura di If You Love. Venerdì scorso (5 settembre) è andata in onda l’ultima puntata della prima stagione. Non si parla di realizzare nuovi episodi in Turchia. Di conseguenza If You Love potrebbe essersi definitivamente chiusa con l’happy ending tra Ates e Leyla. Diverso invece il discorso per Innocence.

A partire da sabato 13 settembre Innocence passerà esclusivamente su Mediaset Infinity. Sulla piattaforma streaming verrà pubblicata una puntata a settimana dalla diciannovesima fino alla quarantesima (e ultima). Al posto di Innocence subentrerà la nuova stagione di Verissimo con Silvia Toffanin.

Un altro dei grandi successivi estivi di Mediaset, La notte nel cuore, continuerà ad andare in onda con un doppio appuntamento il martedì e la domenica in prime time. Il 29 agosto è tornata in onda Tradimento. La soap con Guzide e Oylum rimane sempre nello slot del venerdì dopo il passaggio dal daytime al serale.