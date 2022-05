Mediaset Infinity è la piattaforma di streaming di casa Mediaset, il punto di aggregazione dove vedere le dirette dei diversi canali in chiaro dell’offerta Mediaset, recuperare le puntate di Amici o degli altri programmi, vedere film e fiction in modo completamente gratuito. Ma non solo perchè Mediaset Infinity è anche un hub da cui accedere a diversi channel a pagamento, da Infinity+, la casa del cinema, fino a Blaze o History dedicati ai documentari e ai programmi d’azione.

Mediaset Infinity Maggio 2022 le novità gratuite

Nel corso del mese di Maggio in streaming su Mediaset Infinity in modalità gratuita, si potranno vedere importanti eventi sportivi come le ultime fasi di Champions League e soprattutto l’11 maggio l’attesa finale di Coppa Italia tra Inter e Juventus. Il tutto in parallelo con la messa in onda su Canale 5 come per le puntate dell’Isola dei Famosi e di tutti i programmi Mediaset, con la particolarità di poter vedere anche singole clip, momenti specifici delle varie puntate.

Tra le serie tv disponibili gratuitamente in streaming su Mediaset Infinity c’è la terza stagione di Miracle Workers dal sottotitolo Oregon Trail. Daniel Radcliffe e Steve Buscemi ci trasportano nel vecchio west per seguire il viaggio in carovana verso l’Oregon di Ezekiel Brown, un giovane predicatore di una piccola città, che fa squadra con Benny the Teen, un fuorilegge ricercato, e una moglie emancipata. In streaming anche le puntate di Un’Altra Verità, mystery franco-belga con al centro Audrey, scampata 17 anni prima a un misterioso serial killer, oggi convinta che sia ritornato a colpire.

Mediaset Infinity Maggio 2022 le novità di Infinity+

Infinity+ è il channel pay di casa Mediaset, attivabile comodamente dall’app di Mediaset Infinity o sul sito, permette l’accesso a centinaia di film ed episodi di serie tv. Per gli amanti del maestro Clint Eastwood in modalità premiere, disponibile quindi per una settimana dal 27 maggio al 2 giugno, arriva A Cinematic Legacy. La docu-serie in 9 episodi è un omaggio a un’icona del cinema attore, produttore, regista e maestro del cinema, vincitore di cinque premi Oscar.

Oltre alle stagioni 7 e 8 già in catalogo, arrivano due nuovi episodi della nona stagione di The Goldbergs, la comedy ambientata negli anni ’80 recentemente rinnovata per una decima stagione. E poi oltre ai tanti film in catalogo, saranno disponibili in modalità premiere:

Dune dal 6 al 12 maggio; adattamento per il grande schermo dell’omonimo best seller di Frank Herbert, al centro la storia di Paul Atreides, un giovane brillante e talentuoso, con un grande destino che va ben oltre la sua comprensione, che dovrà viaggiare verso il pianeta più pericoloso dell’universo per assicurare un futuro alla sua famiglia e alla sua gente.

Mediaset Infinity Maggio 2022 le novità dai channel

Nel mese di Maggio 2022 non mancano le novità in arrivo sui diversi channel a pagamento presenti su Mediaset Infinity, vediamo i titoli annunciati: