Mediaset Infinity, cosa vedere in streaming a dicembre 2022: da Fantaghirò a Incastrati

A Dicembre in streaming su Mediaset Infinity prosegue l’appuntamento con i principali programmi trasmessi in chiaro dai canali Mediaset da Grande Fratello ad Amici con clip esclusive, immagini e le puntate da recuperare on demand. Nel mese del Natale la piattaforma gratuita metterà a disposizione del pubblico alcuni titoli classici come Fantaghirò, l’epica saga cult fantasy con Alessandra Martines e la fiction con Maria Amelia Monti e Gerry Scotti. Ma in streaming gratis in parallelo a Canale 5 ci sarà anche Incastrati la prima serie di Ficarra e Picone realizzata per Netflix.

Mediaset Infinity Dicembre 2022 le novità gratuite

Mediaset Infinity è la piattaforma su cui rivedere, gratis, tutti i contenuti dei canali Mediaset in chiaro grazie all’on demand con i programmi, le clip ma anche le puntate delle fiction e serie tv e una selezione dei film trasmessi in tv. E a proposito di fiction a dicembre su Mediaset Infinity si possono vedere alcuni classici come la saga di Fantaghirò e la comicità di Maria Amelia Monti e Gerry Scotti con Finalmente Soli.

Nel corso del mese terminano anche le serie Con L’aiuto del Cielo, il crime franco-belga con una giovane capitano di polizia che si ritrova a collaborare con un seminarista alla ricerca della verità sul suo passato; e Passaporto per la Libertà miniserie brasiliana sulla storia vera di Aracy de Carvalho. A dicembre, il 7 e 8 dicembre, Canale 5 dovrebbe trasmettere Incastrati la prima stagione della serie Netflix di Ficarra e Picone ma oltre al live streaming è difficile che la serie finisca anche on demand. Sempre a dicembre dal 28 dovrebbe arrivare la seconda stagione di Sissi ma la data è ancora da confermare.

Fino al 10 dicembre su Italia 1 prosegue la trasmissione notturna dell’ultima stagione di Batwoman ma le puntate trasmesse in tv restano disponibili in modo gratuito solo per pochi giorni dopo la messa in onda. Infine a dicembre proseguono i tradizionali appuntamenti dei canali Mediaset dal Grande Fratello Vip passando per le soap del pomeriggio, le puntate dei programmi di intrattenimento e approfondimento da Quarto Grado ad Amici.

Mediaset Infinity Dicembre 2022 le novità di Infinity+

Il channel Infinity+, sezione a pagamento del mondo Mediaset, ha un costo di 7.99 € al mese con la formula “esci quando vuoi” che permette di di bloccare il proprio abbonamento in ogni momento. Come ogni mese arrivano dei titoli presenti a noleggio e disponibili per una settimana senza alcun costo aggiuntivo. La novità del mese dal 2 all’8 dicembre è Harry Potter 20° anniversario – Ritorno a Hogwarts la reunion realizzata per celebrare i 20 anni del primo Harry Potter, Daniel Radcliffe, Rupert Grint ed Emma Watson, insieme agli altri interpreti e registi della saga, tornano a Hogwarts per raccontare aneddoti e ricordi legati alla serie di film.

Nei successivi 15 giorni Infinity+ regala ai più piccoli DC League of Super-Pets, cartone animato con al centro Krypto Superdog che ha gli stessi poteri di Superman e combatte il crimine insieme a lui. Quando Superman e il resto della Justice League vengono rapiti, Krypto prova a convincere altri animali domestici a salvare gli eroi. Dal 23 dicembre al 5 gennaio torna Elvis, il biopic sul re del rock.

Mediaset Infinity a Dicembre 2022 le novità dagli altri Channel

Nel mese di dicembre 2022 non mancano le novità in arrivo sui diversi channel a pagamento presenti su Mediaset Infinity: