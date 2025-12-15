Mediaset, il futuro de La Ruota della Fortuna: l’annuncio di Pier Silvio Berlusconi

Non sono mancati gli annunci di Pier Silvio Berlusconi nel consueto incontro di Natale. Ecco cosa ne sarà de La Ruota della Fortuna.

Nel tradizionale incontro di Natale a Cologno Monzese, Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato di Mediaset, ha tracciato un bilancio straordinariamente positivo dell’anno appena trascorso. Ma non solo. Il leader delle reti private ha fatto anche alcuni annunci importanti. Soprattutto per ciò che concerne uno degli show più amati del momento: La Ruota della Fortuna.

Non solo l’azienda si conferma leader tra i broadcaster, con un vantaggio sul servizio pubblico (37,5% di share contro il 35,8% della Rai), ma il vero trionfo, secondo Berlusconi, è quello di aver raggiunto una posizione di crescita continua. Il gruppo, infatti, si definisce “l’editore televisivo più moderno”, sottolineando che la competizione più importante è quella con se stessi, non con gli altri.

“Abbiamo fatto qualcosa di incredibile”, ha dichiarato Berlusconi, confermando la forza e la solidità di una squadra che ha saputo conquistare il pubblico con i suoi volti più noti. “Non c’è nessuno che mi piacerebbe avere a Canale 5”, ha aggiunto, indicando come il gruppo non senta la necessità di cercare fuori per nuovi talenti. Al contrario, la scelta di concentrarsi su una squadra consolidata di conduttori, tra cui spiccano Gerry Scotti, Max Giusti e la sempre apprezzata Ilary Blasi, è una delle chiavi di questo successo.

Le novità sulla Ruota della Fortuna

Scotti, in particolare, viene elogiato da Berlusconi per la sua “coraggio” e capacità di intrattenere, con La Ruota della Fortuna che continua a segnare ottimi ascolti e a guadagnare spazi importanti nel palinsesto. Un programma che, per l’amministratore delegato, segna una vera e propria “rivoluzione” nella televisione italiana, tanto che, ironizzando, afferma che, a livello commerciale, potrebbe andare in onda ogni giorno dell’anno.

Berlusconi ha rivelato che La Ruota della Fortuna ha rappresentato un “prima e un dopo” per Mediaset, un punto di riferimento che ha cambiato la filosofia dell’emittente. Il successo del programma, infatti, ha ispirato nuove riflessioni sulla possibilità di rinverdire il formato di altri storici programmi di Canale 5, pur mantenendo sempre un occhio attento alle esigenze del pubblico.

La Ruota della Fortuna continua a riscuotere un successo senza precedenti. “Gerry è una risorsa incredibile, un conduttore straordinario e coraggioso”, ha dichiarato Berlusconi, evidenziando l’importanza di Scotti per il programma e per il successo di Mediaset. Questo quiz, infatti, non solo ha riportato il pubblico davanti alla televisione, ma ha anche fatto la differenza nei bilanci aziendali. “Se dovessimo ragionare in termini commerciali, La Ruota della Fortuna dovrebbe andare in onda ogni giorno dell’anno”, ha affermato Pier Silvio Berlusconi, confermando l’enorme potenziale di questa trasmissione.

La sua scommessa su Gerry Scotti è stata una delle decisioni più azzeccate, ma Berlusconi non si accontenta e guarda al futuro: La Ruota della Fortuna non si fermerà certo a questa edizione e si prepara a sfidare anche il Festival di Sanremo, con cui si troverà a competere direttamente nelle prossime settimane.