Mediaset, Forbidden Fruit raddoppia: ecco quando andrà in onda una doppia puntata

Raddoppio in vista per Forbidden Fruit, la soap turca (Yasak Elma in originale) che su Canale 5 si avvicina al gran finale della seconda stagione. Lunedì scorso (1 dicembre) la dizi con Yildiz, Zeynep e tutta la famiglia Argun ha tenuto incollati al piccolo schermo 2 milioni e 200 mila spettatori (pari al 18,% di share) nel daytime pomeridiano.

I vertici di Mediaset hanno deciso di proporre una puntata extralage di Forbidden Fruit al pubblico della rete ammiraglia. Un piccolo “regalo” destinato a velocizzare le trame della dramedy incentrata sulle vicende delle sorelle Yılmaz, alle prese con intrighi d’ogni tipo, brucianti ambizioni, lotte di potere e scalate sociali.

Quando andrà in onda la doppia puntata di Forbidden Fruit

Forbidden Fruit raddoppia il giorno dell’Immacolata, lunedì 8 dicembre 2025. In occasione delle festività Uomini e Donne e il daytime di Amici si prenderanno un giorno di pausa. Già da martedì 9 dicembre gli slot orari presidiati dai due programmi targati Maria De Filippi torneranno alla normale programmazione.

Per coprire gli spazi lasciati vuoti dalle due trasmissioni l’azienda di Cologno Monzese manderà in onda un doppio appuntamento con Forbidden Fruit. La soap andata in onda per sei stagioni in patria (dal 2018 al 2023), diventando uno dei maggiori successi della tv turca contemporanea, verrà trasmessa dalle 14.30 alle 16.30, subito dopo Beautiful.

Nessuna variazione invece per La Forza di una donna, confermata sia alle 16.30 che alle 18.10. In mezzo alla doppia puntata della dizi con Bahar troverà spazio Dentro la Notizia, il talk show condotto da Gianluigi Nuzzi. Pomeriggio dell’8 dicembre a tutto soap dunque.

Si inizierà alle 13:50 con Beautiful, per proseguire con Forbidden Fruit alle 14:30, per due ore. Alle 16:30 gli spettatori troveranno La forza di una donna che alle 16:45 lascerà spazio a Dentro la Notizia. Dalle 18:10 tornerà ancora in onda La forza di una donna.

Forbidden Fruit, anticipazioni dall’8 al 12 dicembre

Ma cosa succederà nelle puntate di Forbidden Fruit dall’8 al 12 dicembre? Le anticipazioni rivelano che Kemal proverà a riconquistare Zehra chiedendo aiuto a Ender, diventata nel frattempo membro del consiglio d’amministrazione dell’azienda Argun. Dundar organizzerà l’addio al celibato e inviterà anche Alihan e Hakan.

Yildiz, appresa la notizia, pianificherà la festa di addio al nubilato di Zeynep che verrà a sapere dell’intenzione di Alihan di partire per gli Stati Uniti. La giovane protagonista si mostrerà anche gelosa del fidanzamento di Tasdemir con Elif. In seguito Yildiz chiederà ad Halit di comprare un regale per la sorella.

Il marito le dirà di acquistare qualcosa di semplice ma Yildiz, istigata da Ender, spenderà molti soldi in gioielleria facendo andare Halit su tutte le furie. Dundar, Alihan, Caner, Emir e Curban finiranno in carcere dopo essere rimasti coinvolti in una rissa. L’avvocato li farà rimettere in libertà.

Zeynep intanto comincerà a avere qualche riserva sul matrimonio dopo aver scoperto che l’ex fidanzato e Dundar sono diventati amici. Mustafa invece scoprirà che sua figlia Yildiz è la moglie di Halit. L’uomo minaccerà Asuman, che lo accoltellerà quando dirà di voler raggiungere Yildiz a Istanbul.