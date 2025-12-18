Mediaset ferma le soap per le feste: quando tornano La Forza di una Donna e Forbidden Fruit

Si avvicinano le festività natalizie e come ogni anno la programmazione di Mediaset – come quella della Rai – subirà delle modifiche nel daytime. Sono previste delle variazioni su Canale 5 e a essere coinvolte per prime saranno due amatissime dizi turche come La forza di una donna e Forbidden Fruit.

Le due soap continuano ad appassionare il pubblico della rete ammiraglia. Lo mostrano i dati degli ascolti di lunedì 15 dicembre, con Forbidden Fruit che ha siglato 2.142.000 spettatori (share al 19.1%) mentre il doppio appuntamento con La forza di una donna (alle 16:05 e alle 18:10) ha fatto registrare rispettivamente 2.135.000 e 2.036.000 spettatori pari al 24.5% e al 17.2% di share.

Stop di Natale per La forza di una donna e Forbidden Fruit, quando torneranno in onda le soap

La programmazione di Mediaset cambierà a Natale. Il palinsesto andrà incontro a alcune significative variazioni nella giornata del 25 dicembre. Il pubblico della rete ammiraglia dovrà rinunciare agli appuntamenti con le soap che su Canale 5 tengono compagnia a milioni di telespettatori nel corso del pomeriggio.

A Natale non andranno in onda gli episodi inediti di Beautiful, Forbidden Fruit, Io sono Farah e La forza di una donna. Ancora non sono disponibili però comunicazioni ufficiali con le date precise per il ritorno dopo Natale delle soap. Fin dalle prime ore del mattino del 25 dicembre la programmazione di Canale 5 prevede una serie di importanti variazioni.

Non ci sarà Mattino 5 al termine del Tg5 della mattina. Al posto del programma condotto da Francesco Vecchi e Federica Panicucci ci sarà uno speciale del Tg5. A seguire poi, a partire dalle 10, verrà trasmessa la Santa Messa di Natale dal Vaticano, officiata da papa Leone XIV. Salterà anche l’appuntamento con Forum subito dopo la Messa di Natale con il Papa.

In onda andrà una puntata speciale di Melaverde, pronta a trainare l’edizione delle 13 del Tg5. Alle 13.45 spazio alla replica del concerto di Natale de Il Volo, trasmesso in prima visione nella serata del 24 dicembre su Canale 5. Si fermerà anche la doppia puntata pomeridiana de La forza di una donna alle 16:05 e alle 18:10 che da qualche settimana sta facendo registrare ottimi ascolti.

Una volta terminata la replica del concerto del Volo Canale 5 trasmetterà un film natalizio prima di dare la linea a Caduta Libera nella fascia oraria del preserale. Questa edizione di Caduta Libera sta stentando a imporsi nella gara degli ascolti dopo il ritorno nella programmazione di Mediaset al termine di un prolungato periodo di assenza.

Il game show aveva bagnato l’esordio con un ottimo 24% di share e 3,7 milioni di spettatori prima di perdere gradualmente terreno e assestarsi intorno a una media di 2,7 milioni di spettatori e il 18% di share). Numeri decisamente inferiori a quelli fatti registrare nello stesso slot orario da L’eredità, condotto su Rai 1 da Marco Liorni con una media giornaliera di oltre 4,6 milioni di spettatori.