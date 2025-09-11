Mediaset ci ripensa, tolto spazio a La forza di una donna: altro cambio di palinsesto

Sono previste delle modifiche sostanziali nella programmazione Mediaset. Le novità toglieranno spazio in palinsesto a La forza di una donna. Riduzione in vista per la fortunata soap turca reduce da un’estate che l’ha vista trionfatrice sul piano degli ascolti. Punte superiori ai 2 milioni di spettatori nel daytime pomeridiano per la dizi con Bahar, arrivata anche a totalizzare il 27% di share.

Ottima performance anche nella fascia oraria tra le 17:20 e le 18:45, dove La forza di una donna ha fatto segnare una media di oltre 1,8 milioni di spettatori giornalieri, con picchi del 23% di share. Nettamente battuto nella gara dell’Auditel il talk show di Rai 1 Estate in diretta. Ecco cosa (e da quando) cambierà per la soap con la nuova programmazione di Mediaset.

Meno spazio per La forza di una donna su Canale 5, cosa cambia nella programmazione di Mediaset

Novità in vista nella programmazione Mediaset nella settimana che va dal 22 al 26 settembre, quando tornerà in onda Uomini e donne. Conclusa la lunga pausa estiva il dating dei sentimenti condotto da Maria De Filippi è pronto a riprendere il suo posto nella consueta fascia oraria tra le 14:45 e le 16:00 circa.

Le vicende dei protagonisti del trono classico e over tornano a fare compagnia all’affezionato pubblico di Canale 5. Il ritorno di Uomini e donne toglierà spazio all’appuntamento quotidiano con La forza di una donna, la soap che nel periodo estivo ha collezionato una serie di ascolti in costante crescita sulla rete ammiraglia di Mediaset.

Anche quest’anno dunque torneranno a cimentarsi sul piccolo schermo i protagonisti del trono over e quelli del trono classico, nuovamente pronti a mettersi in gioco per trovare l’anima gemella nella nuova edizione di Uomini e donne. Primo appuntamento fissato a lunedì 22 settembre nella fascia oraria compresa tra le 14:45 e le 16:00 circa.

Confermata la presenza nel cast del talk show sentimentale di Tina Cipollari e Gianni Sperti nelle vesti di commentatori – insieme a Tinì Cansino – delle vicende dei diversi protagonisti. Le modifiche apportate alla programmazione televisiva Mediaset dal 22 al 26 settembre coinvolgeranno anche la durata de La forza di una donna.

In queste settimane la dizi ambientata a Istanbul è andata in onda nello slot pomeridiano che va dalle 15:45 alle 16:45 circa. Il ritorno di Uomini e donne e della striscia pomeridiana di Amici 25 toglierà spazio nel palinsesto alla soap con Bahar e Sarp. Di conseguenza i nuovi episodi inediti de La forza di una donna verranno trasmessi in formato ridotto.

Non più puntate di un’ora quindi per La forza di una donna. Non è escluso che la durata massima delle puntate si riduca a 15-20 minuti giornalieri, ricalcando quanto accaduto in passato con La Promessa, prima che la soap spagnola passasse al preserale su Rete 4.