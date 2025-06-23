Mediaset cancella la fiction più amata: l’annuncio

L’azienda di Cologno Monzese cancella una delle fiction più amate dal pubblico. Ecco cosa è successo e chi ha dato l’annuncio.

Mediaset ha deciso: niente da fare per una fiction che fin dalla prima puntata aveva dimostrato di poter fare breccia nel cuore del pubblico. La notizia è arrivata proprio in questi giorni per bocca di uno dei protagonisti, uno dei volti più noti della televisione e del cinema di casa nostra. La serie non avrà un’altra stagione dopo un esordio che aveva suscitato curiosità e non poco coinvolgimento.

La fiction insomma ha chiuso i battenti per sempre. Il protagonista indiscusso lo ha detto in maniera chiara, senza fare troppi giri di parole. Merce rara in un mondo dove anche la sincerità spesso volentieri non è altro che un alibi per mascherare l’ennesima provocazione, l’ennesimo tentativo di fare colpo per attirare l’attenzione mediatica.

Addio alla fiction più amata: Mediaset la cancella

I Fratelli Corsaro si ferma. Non ci sarà una seconda stagione per la fiction ispirata ai romanzi dello scrittore palermitano Salvo Toscano, capace di conquistare il pubblico di Canale 5 nei quattro episodi andati in onda tra settembre e ottobre 2024. Lo ha dichiarato il protagonista della serie, Beppe Fiorello, in occasione di “Un anno di Zapping e di Streaming”, l’iniziativa annuale del Moige per premiare i contenuti tv family friendly e più attenti al benessere dei minori.

«So che non ci crederete, ma I Fratelli Corsaro si ferma. Non ci sarà più una nuova stagione». Una frase che colpisce, soprattutto perché pronunciata in un’occasione che ha visto la fiction diretta da Francesco Miccichè ricevere un premio, e che forse richiede una riflessione più generale sul modello della fiction proposta nel contesto delle reti generaliste.

La fiction I fratelli Corsaro, tratta dai romanzi del giornalista e scrittore palermitano Salvo Toscano. è andata in onda su Canale 5 dall’11 settembre al 2 ottobre 2024, con protagonisti Giuseppe Fiorello e Paolo Briguglia. La trama ruota intorno alla storia di due fratelli, Fabrizio e Roberto Corsaro, impegnati su fronti diversi – il primo come giornalista di cronaca nera, il secondo come avvocato penalista – a lavorare sullo stesso caso.

Dopo un buon esordio, con 2.551.000 spettatori e uno share del 16,50%, i tre episodi successivi hanno assistito a un certo calo di ascolti, scivolati sotto i due milioni di spettatori già col secondo episodio (1.973.000 e 13,60% di share). I due atti conclusivi della fiction hanno raccolto rispettivamente 1.870.000 (share all’11,70%) e 1.938.000 spettatori, pari a uno share del 12,30%.

Fiction in difficoltà: una spia della crisi delle reti generaliste?

Una dettagliata analisi apparsa sul sito L’architetto.it sembra aver centrato il punto. Il fatto è che il pubblico della tv generalista si è molto modificato negli ultimi anni. Il massiccio ingresso delle piattaforme streaming sul mercato ha molto innalzato l’asticella delle aspettative, sia sul piano della qualità televisiva che su quello dell’intensità a livello di trame e sceneggiature.

In uno scenario come questo, anche una fiction di buona fattura rischia di passare inosservata nel contesto sbagliato. A quanto pare il posizionamento generalista e commerciale di Mediaset, più legato a logiche di intrattenimento forse ormai sorpassate, fatica a garantire la visibilità e la credibilità indispensabili per proporre contenuti più sofisticati e di ampio respiro.

Per questo molti attori di prima fascia – come Beppe Fiorello – preferiscono attendere la proposta giusta, anche a costo di rimanere assenti dagli schermi per mesi. La tendenza che sembra coinvolgere molti volti noti di Mediaset porta a preferire pochi episodi – ma ben curati – di una miniserie su una piattaforma streaming a una lunga fiction su una rete generalista che però stenta a valorizzarne la portata.